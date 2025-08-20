Підприємство папірпрому "Зелений парк" за 7 міс. наростило обсяг виробництва на 38%

ТОВ "Зелений парк" (Ізяслав Хмельницької обл.), що випускає папір для гофрування (флютинг) і тарний картон, у січні-липні 2025 року наростило обсяг виробництва на 38,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 410,4 млн грн.

Згідно зі статистичними даними асоціації "УкрПапір", наданими агентству "Інтерфакс-Україна", випуск продукції у натуральному вираженні за цей період збільшився на 36,2% - до 23 тис. тонн.

Зокрема, у липні компанія збільшила випуск флютингу і тестлайнеру на 28,4% порівняно з торішнім липнем, але скоротила на 18,6% відносно червня-2025 - до 2,9 тис. тонн.

ТОВ "Зелений парк" зареєстровано 2011 року, виробляє продукцію з макулатурної сировини, щороку переробляючи до 72 тис. тонн макулатури.

Фабрика оснащена фінським обладнанням Valmet, що надає змогу випускати флютинг і тестлайнер щільністю від 70 до 200 г/кв. м шириною рулону до 2,8 м.

За даними проєкту Clarity Project, власником 100% ТОВ "Зелений парк" є зареєстрована на Кіпрі "Картон Мілл Лімітед", а кінцевими бенефіціарами - співвласник корпорації "АТБ" Геннадій Буткевич та Володимир Шандра (ПІБ цілком збігається з ПІБ ексміністра промполітики у 2005-2006 рр. і ексміністра з питань надзвичайних ситуацій у 2007-2010 рр. - ІФ-У).

Як повідомлялось, у 2024 році компанія наростила обсяг виробництва на 19% до того ж періоду 2023 року - до 581 млн грн.