Ощадбанк продав на торгах право на фінлізинг готелю Ramada Encore та БЦ "Європа" у Києві

Державний Ощадбанк (Київ) продав на майданчику OpenMarket (ДП "СЕТАМ") право на укладання договору фінансового лізингу готелю Ramada Encore Kyiv та бізнес-центру "Європа" (обидва – Київ), вартість яких визначено в 797 млн грн.

Згідно з результатами торгів на сайті "СЕТАМ", переможцем аукціону 19 серпня став учасник №5 з пропозицією першого лізингового платежу у розмірі 201 млн 100 грн. Стартова ціна становила 10 млн грн.

До складу активу входять адміністративно-готельний комплекс загальною площею 39,59 тис. кв. м – 22-поверховий чотиризірковий готель Ramada Encore Kyiv та бізнес-центр "Європа", а також дворівнева автостоянка на 17,5 тис. кв. м. на Столичному шосе, 103.

Готель налічує 332 номери та 58 апартаментів. До його інфраструктури входять конференц-центр більш як на 4 тис. кв. м із 20 конференц-залами, дворівневий паркінг, фітнес-центри та ресторани.

Строк фінансового лізингу становить 10 років (120 місяців), з графіком внесення наступних платежів, визначеним у документації лоту. Винагорода лізингодавцю – 8,59% річних, нараховується на залишок заборгованості.

Як повідомлялося, Wyndham Hotel Group (WHG) у червні 2012 року відкрила свій найбільший готель категорії "чотири зірки" під брендом Ramada Encore у складі багатофункціонального комплексу (БФК) "Столичний" (раніше – "Домосфера") на Столичному шосе, 103 у Голосіївському районі Києва.

У березні 2024 року Ощадбанк виставив через систему електронних торгів ТРЦ "Атмосфера" і готель Ramada Encore Kyiv у столиці, 11 земельних ділянок у Козині (Київської обл.) і право грошової вимоги до ТОВ "Компанія "Нітеко" за 1,79 млрд грн.

За даними Opendatabot, власником ТОВ "Компанія "Нітеко" є ТОВ "ФК "Ен Джі Ай Менеджмент", кінцевим бенефіціаром – Дмитро Буряк.

За результатами 2024 року компанія збільшила дохід на 34,5% - до 196,7 млн грн, при цьому чистий збиток зріс удвічі - до 123,6 млн грн. У першому півріччі 2025 року дохід компанія склав 133,3 млн грн, чистий прибуток – 25,5 млн грн.