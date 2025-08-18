Інтерфакс-Україна
Економіка
16:48 18.08.2025

Міністр фінансів Марченко вважає, що Україна може продовжити роботу за чинною програмою МВФ, але не виключає нової

Україна може продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) в рамках чинної програми, але залишається ймовірність що потрібно буде формулювати нову, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Я б не анонсував нову програму, тому що в нас ще немає чіткої визначеності, чи буде нова програма, чи ми можемо діяти за чинною. Є різні комбінації, різні варіанти. Є ймовірність, що ми продовжимо працювати по чинній програмі, досить висока ймовірність. Але є ймовірність, що нам потрібно буде формулювати нову програму", – повідомив він під час презентації Плану дій уряду в понеділок.

За словами міністра, загальний дефіцит бюджету на 2026 рік оцінюється у $42 млрд. При цьому обсяг коштів, які вже законтрактовані для фінансування дефіциту, становить близько $35 млрд.

"Як ви розумієте, цього недостатньо, тому нам потрібно зараз мобілізувати зусилля, зокрема переговорні, для того, щоб закрити 2026 рік. Чому ми кажемо про закриття 2026-го і 2027-го? Тому що закриваючи 2026 рік і не думаючи про 2027-й, ми фактично весь ресурс, який для нас цінний, можемо просто використати в 2026 році", – зазначив він.

Марченко також додав, що у зв’язку з цим Україна переконує партнерів у необхідності дворічної технічної перспективи.

Він підкреслив, що Україна виконує всі зобов’язання в рамках співпраці з фондом. "В нас уже вісім переглядів, ми повністю виконували всі зобов’язання, і на сьогодні практично всі, які мали виконати, ми виконали", – сказав міністр.

Раніше, 7 серпня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою, під час якої сторони обговорили нову програму фінансової допомоги для українців, а також додаткове фінансування для українських військовослужбовців.

Як повідомлялось, останнім часом лунали заяви щодо можливості нової програми з МВФ, позаяк поточна 4-річна програма EFF на $16 млрд завершується у І кварталі 2027 року. За словами прем’єрки Юлії Свириденко, нова програма потрібна в разі затягування війни.

"Частиною цих перемовин буде наша взаємодія з МВФ, адже ми зараз з ними працюємо над тим, щоб сформувати певну концепцію й підхід до нової, оновленої програми взаємодії й розширеного фінансування, яка врахує вже нові реалії, пов'язані з безпековими ризиками, динамікою відновлення макроекономічної ситуації і геополітикою", - повідомив також у четвер голова НБУ Андрій Пишний.

Також нову програму з МВФ в своїх прогнозах припускає Dragon Capital

