Україна на початок ОЗП має накопичити щонайменше 13,2 млрд куб. м газу – Гринчук

Фото: https://mepr.gov.ua

Україна до початку опалювального сезону (ОПЗ) має накопичити мінімум 13,2 млрд куб. м природного газу, з яких 4,6 млрд куб. м – імпорт, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

"Мета до початку ОЗП - закачати мінімум 13,2 млрд куб м, з яких 4,6 – імпорт. І тут важливо сказати, що в цьому завданні є повна підтримка міжнародних партнерів", – сказала вона під час презентації Програми дій уряду в Києві у понеділок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" з місця події.

"Закачка газу йде за планом, інколи навіть з випередженням. Думаю, що і по газу, і по вугіллю у нас буде достатня кількість запасів для проходження ОЗП", – зазначила міністерка енергетики.