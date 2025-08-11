Інтерфакс-Україна
Економіка
10:34 11.08.2025

Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

2 хв читати
Закон про екомодернізацію промпідприємств набув чинності з 8 серпня

Закон України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", який імплементує положення Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди, набрав чинності з 8 серпня.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, закон передбачає нову дозвільні процедуру. Завдяки цьому відбудеться перехід на найкращі доступні технології та методи управління, а також модернізацію промислових установок в рамках євростандартів.

Також передбачено дерегуляцію та інтегрований підхід до контролю промислового забруднення: замість трьох дозволів (на спецводокористування, викиди в атмосферне повітря та управління відходами) видаватиметься один інтегрований дозвіл. Зазначається, що разом з тим буде запроваджено вищий рівень цифровізації для того, аби всі дозвільні процедури можна було пройти онлайн (через Єдиний держреєстр інтегрованих довкіллєвих дозволів). Уряд також створив ІТ-систему для видачі ІДД (інтегрованих довкіллєвих дозволів), яка буде запущена на Єдиній екологічній платформі "ЕкоСистема".

Законом передбачено, що нові установки, які ще не введені в експлуатацію та не мають дозвільних документів, розпочинатимуть роботу виключно за новими правилами. Для всіх наявних установок передбачений перехідний період, тож видані раніше дозволи на викиди, спецводокористування та поводження з відходами втратять чинність з моменту отримання інтегрованого дозволу, але не пізніше ніж через чотири роки з дня набрання законом чинності.

Впродовж визначеного чотирирічного перехідного періоду оператори установок, які здійснюють види діяльності, зазначені у додатку до цього закону, мають право до моменту отримання ІДД продовжувати оформлювати окремі дозволи у порядку, встановленому чинним законодавством на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, на спецводокористування, а також на здійснення операцій з оброблення відходів.

Як повідомлялось, Рада 256 голосами прийняла в другому читанні та в цілому рамковий закон №11355 про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення.

Теги: #закон #екомодернізація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:16 01.08.2025
Повернення інституційної незалежності НАБУ та САП важливе не лише для України, а й для ЄС – Матернова

Повернення інституційної незалежності НАБУ та САП важливе не лише для України, а й для ЄС – Матернова

22:49 31.07.2025
Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

22:22 31.07.2025
Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

Посли G7 в Україні вітають відновлення незалежності НАБУ і САП

18:16 31.07.2025
Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

Закон про повернення повноважень НАБУ/САП набере чинності 1 серпня

ВАЖЛИВЕ

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Уряд затвердив два макросценарії з ростом ВВП у 2026 р. на 4,5% та на 2,4%

НБУ впроваджує новий пакет пом'якшення валютних обмежень

Чисті валютні інтервенції НБУ в липні зросли на 30,9%

ОСТАННЄ

Понад 50% номерів першого готелю курорту GORO Mountain Resort групи ОККО на Львівщині продано за 5 міс.

В Україні за I півріччя відкрито й оновлено 9 готелів загальним фондом понад 1 тис. номерів - експерт

Ціни на нафту знижуються, Brent торгується близько $66,2 за барель

Україна 1-10 серпня сім разів лідирувала за ціною е/е на спотовому ринку в Європі і 11 разів – за останні 15 днів

НБУ оштрафував "Лінеура Україна" на 9,6 млн грн та попередив "Укрпошту" через неналежний фінмоніторинг

СОТ поліпшила прогноз світової торгівлі товарами у 2025 р. до зростання на 0,9% зі спаду на 0,2%

Укрзалізниця планує збільшити частку денного швидкісного руху до 30% за 3 роки

Британський суд видав наказ про арешт активів ексвласника банку "Фінанси та кредит" Жеваго через несплату 1,5 млрд грн

Українці у липні збільшили чисту купівлю готівкового євро до еквівалента $312 млн – НБУ

Зиски від об’єднання енергоринків України та Європи в рази переважать витрати на цей процес – СЕО "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА