Інтерфакс-Україна
Економіка
13:54 30.07.2025

"ДТЕК" уперше продав гарантії походження е/е з ВДЕ

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"ДТЕК" уперше продав гарантії походження е/е з ВДЕ
Фото: https://renewables.dtek.com/

"ДТЕК ВДЕ" вперше реалізував власні гарантії походження електричної енергії (ГПЕЕ) з відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні, повідомляється на сайті компанії.

"Ми будуємо нові потужності із залученням іноземних інвестицій та випускаємо гарантії походження для їх продажу на внутрішньому ринку і вуглецеві кредити для реалізації на міжнародних майданчиках", - заявив генеральний директор "ДТЕК ВДЕ" Олександр Селищев, якого цитує пресслужба компанії.

За його словами, наразі Україна знаходиться на початковому етапі створення повноцінного ринку гарантій походження, розвиток якого є важливою передумовою для збільшення використання чистої енергії в економіці.

Як нагадали в "ДТЕК ВДЕ", купівля ГПЕЕ компаніями та підприємствами є офіційним підтвердженням використання у своїй діяльності саме електроенергії з ВДЕ та екологічної цінності їхньої продукції. Придбати їх в Україні може за бажанням будь-яка фізична чи юридична особа на спеціальних електронних майданчиках.

Як повідомлялося з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), Україна станом на липень 2025 року видала майже 10 млн ГПЕЕ. Наразі найбільш активними продавцями ГПЕЕ в Україні є АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго" та ДП "Гарантований покупець".

Одна ГПЕЕ з ВДЕ еквівалентна 1 МВт*год.

Чистий консолідований прибуток холдингу "ДТЕК ВДЕ" у 2024 році становив 1,584 млрд грн порівняно із 547 млн грн збитку за 2023 рік. Консолідована виручка зросла на 50,3% - до 5,604 млрд грн, а валовий прибуток подвоївся до 5,19 млрд грн.

Теги: #дтек #гарантії #електроенергія

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