Інтерфакс-Україна
Економіка
15:11 24.07.2025

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.

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Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП України до 2,1% у 2025 році та 2–3% у 2026–2027 рр.
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році, реальний ВВП, за його оцінкою, зросте лише на 2,1%, а у 2026–2027 роках – на 2–3% через наслідки війни, руйнування інфраструктури та слабку інвестиційну активність.

"Відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік – реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни", - повідомив регулятор у четвер.

Зазначається, що базовий сценарій НБУ передбачає поступове відновлення нормальних умов для функціонування економіки та зростання ВВП на рівні 2–3% у 2026–2027 роках.

"Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - додали в Нацбанку.

Регулятор пояснює зниження прогнозу тим, що хоча економічне зростання в першому півріччі підтримували фіскальні стимули та міжнародне фінансування, його темпи залишалися стриманими через посилення обстрілів, руйнування інфраструктури, житла й виробничих об'єктів. Ті самі фактори спричиняли подальші міграційні втрати та напруження на ринку праці.

До того ж несприятлива погода затримала жнива й обмежила перспективи нового врожаю, що разом із вичерпанням запасів минулого сезону уповільнювало роботу харчової промисловості та транспорту.

Як повідомлялось, у Бюджетній декларації на 2026–2028 роки окреслено два сценарії економічного розвитку: базовий і альтернативний.

За базовим сценарієм передбачається пришвидшення зростання ВВП до 4,5% у 2026 році. Водночас у разі затягування війни альтернативний сценарій передбачає уповільнення економічного зростання до 2,4%.

Представники НБУ на брифінгу у четвер пояснили, що фактично взяли за базовий сценарій на наступний рік сценарій продовження війни.

 

Теги: #ввп #прогноз #нбу

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