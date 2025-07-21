Інтерфакс-Україна
Економіка
13:46 21.07.2025

"Метінвест" отримав 11,5-річну позику для Північного ГЗК на EUR23,6 млн під гарантії ECA

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"Метінвест" отримав 11,5-річну позику для Північного ГЗК на EUR23,6 млн під гарантії ECA

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній "Метінвест", повідомила про отримання кредитної лінії покупця строком на 11,5 року на суму EUR23,6 млн для своєї дочірньої компанії – Північного гірничо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК).

Згідно з пресрелізом у понеділок, кредит забезпечується фінською експортно-кредитною агенцією Finnvera. Єдиним організатором і кредитором виступає Deutsche Bank, який отримував юридичний супровід від міжнародної юридичної фірми Norton Rose Fulbright.

Кредит буде спрямовано на фінансування закупівлі обладнання у фінського промислового виробника Metso Finland для проєкту зі згущення збагачувальних відходів на ПівнГЗК.

За словами генерального директора "Метінвесту" Юрія Риженкова, якого цитує пресслужба, ця угода є важливою віхою для групи, бо вона відображає зобов'язання компанії щодо довгострокових інвестицій у свої українські підприємства, зокрема ПівнГЗК.

"Попри постійні виклики у сфері безпеки ми прагнемо зберегти і, за можливості, збільшити виробничі потужності, підтримувати працівників та покращувати екологічну стійкість нашого флагманського залізорудного активу. Ми вдячні партнерам за їхню роль у залученні першого для групи кредиту, гарантованого експортно-кредитним агентством, від початку повномасштабного вторгнення. Їхня безпрецедентна підтримка виходить за межі "Метінвесту", слугуючи ширшим сигналом довіри до України", - сказав гендиректор.

У свою чергу співкерівник глобального підрозділу структурованого торговельного та експортного фінансування Deutsche Bank Моріц Дернеманн додав: "Deutsche Bank пишається тим, що підтримує свого давнього клієнта, "Метінвест", у цій важливій фінансовій угоді, у партнерстві з Metso та Finnvera, з метою підтримки цього стратегічного проєкту".

"Ця угода підкреслює стратегічну важливість як "Метінвесту", так і України для Deutsche Bank та відображає нашу постійну відданість наданню індивідуальних фінансових рішень в умовах сучасного складного геополітичного середовища", - констатував Дернеманн.

"Ми раді, що змогли підтримати нашого клієнта Deutsche Bank у цій важливій угоді. Усі зацікавлені сторони надзвичайно ефективно співпрацювали, щоб подолати унікальні виклики, пов’язані з цією транзакцією, та досягти успішного результату", - зазначив партнер юридичної фірми Norton Rose Fulbright Девід Мілліґан.

Як повідомлялось, група "Метінвест" на міжнародній конференції Ukraine Recovery Conference (URC) 2025 у Римі презентувала проєкт виробництва DR-окатків ПівнГЗК на $1,12 млрд та проєкт згущення відходів на $189 млн.

Зокрема, проєкт згущення відходів збагачення передбачає будівництво комплексу для згущення відходів збагачення залізної руди, удосконалення методів переробки відходів гірничодобувної промисловості. Новий комплекс зменшить обсяг перекачування шламу до хвостосховища в процесі збагачення залізної руди на 30%. Економія е/еї - 125 МВт·год на рік.

Сильні сторони проєкту: декарбонізація виробництва завдяки скороченню викидів CO2. Статус проєкту - в процесі реалізації, землю орендовано, тривають будівельно-монтажні роботи (забивання паль, бетонування), виробництво обладнання.

Серед ключових партнерів – Metso Outotec, Habermann Aurum Pumpen GmbH.

Загальний бюджет проєкту – $189 млн. Потрібне залучення - $130 млн. Тип фінансування: боргове фінансування та проектне фінансування (міжнародні фінансові установи, комерційні банки).

Термін запуску проєкту - три роки. При цьому до 2025 року в нього було інвестовано $31 млн (концепція, технічний проект, проектування). На 2025 рік потрібно $28 млн (проектування та початок будівництва), у 2026 році продовження будівництва та початок експлуатації – $92 млн, у 2027 році продовження будівництва - $32 млн, у 2028 році – $6 млн.

ПівнГЗК є одним із підприємств групи з видобутку та переробки залізної руди, розташованих у Кривому Розі. До повномасштабного вторгнення, у 2021 році він виробив близько 13 млн тонн залізорудного концентрату та близько 6 млн тонн окатків. У 2024 році обсяг виробництва становив близько 8 млн тонн залізорудного концентрату та близько 4 млн тонн окатків.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест #позика

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