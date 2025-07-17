Інтерфакс-Україна
Економіка
12:36 17.07.2025

Виробничі площі під цукровим буряком у сезоні-2025 зменшилися на 15% через запроваджені ЄС квоти

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Виробничі площі під цукровим буряком у сезоні-2025 зменшилися на 15% через запроваджені ЄС квоти

Українські аграрії у 2025 році скоротили виробничі площі під цукровим буряком порівняно з торішніми на 15,4% - до 220 тис. га, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

"Підрахунок (площ під цукровим буряком – ІФ-У) Мінагрополітики зупинився на 220 тис. га, а минулого року було 259 тис. га. Ми маємо мінус 15% гарантовано", - сказав він на засіданні Trend&Hedge Club.

Відповідаючи на запитання, чи не вплинула на цю ситуацію торговельна політика Європейського Союзу, Висоцький зазначив, що однозначно саме це є причиною згортання виробництва цієї культури.

Він наголосив, що українські переробники були дуже розчаровані озвученими весною 2025 року обсягами поставок цукру до ЄС у межах 67 тис. тонн на 2025 рік. Наразі цей поріг поставок підвищено до 107 тис. тонн. Проте в кращі моменти обсяги поставок в ЄС досягали 473 тис. тонн, тож при порівнянні виділеної квоти з піковим обсягом поставок різниця очевидна.

"У нас же, фактично, ренесанс цукрової галузі відбувся за рахунок безмитної торгівлі з ЄС. Потім за рахунок масштабів і оборотів наші виробники почали виходити на інші експортні ринки, але стартом був доступ на європейський наймаржинальніший ринок. Альтернатив по маржинальності у нього немає", - зазначив заступник міністра.

Висоцький не виключив, що впродовж наступних років виробничі площі під цукровими буряками і далі зменшуватимуться. Водночас зазначив, що всі рішення виробники щодо цього прийматимуть із урахуванням перспектив експорту, зокрема до ЄС.

Теги: #цукровий_бурячок #площі

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