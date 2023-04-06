Україна у 2022 році скоротила площі під виноградниками на 23,3% - "Укрсадвинпром"

Київ. 6 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Насадження винограду в Україні за 2022 воєнний рік скоротилися на 23,3% - до 26,6 тис. га, частину підприємств розграбовано, знищено або законсервовано, повідомив голова правління громадського об'єднання "Укрсадвинпром" Володимир Печко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в четвер.

"У 2021 році в Україні налічувалося майже 266 промислових виробників винограду і вина, 125 виноградарських підприємств, 29 малих виробників винограду та виноградарської продукції. Вони працювали на 34,7 тис. га... За даними на 2022 рік, площі виноградників скоротилися до 26,6 тис. га", - сказав він.

Печко уточнив, що на оброблення кожного гектара було залучено на постійній основі 33 співробітники, на кожному підприємстві працювали в середньому 250 осіб.

За його словами, валовий збір винограду минулого року становив 244 тис. тонн за врожайності 92 ц/га.

За інформацією очільника "Укрсадвинпрому", ситуація ускладнюється ще й суттєвим погіршенням торговельного сальдо виноробною продукцією, яке відбулося ще до війни. У 2021 році Україна експортувала виноробної продукції на $16,4 млн, а імпортувала - на $215,4 млн.

"Якщо порівняти показники довоєнного періоду з імпортом 2016 року, коли він у грошовому еквіваленті становив $85,3 млн", - висловив жаль Печко.

Водночас заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич зазначив, що держава, відкривши ринок землі, дала поштовх розвитку виноградарства як галузі.

"Коли стаєш власником землі, отримуєш можливість інвестувати тисячі гривень у виноградники. Це тривала інвестиція, яка працюватиме багато років", - сказав він.

За його словами, попри переорієнтацію держбюджету на військові потреби, зарплати та соціальні виплати, залишається можливість отримати фінансування на закладення виноградників та садів і цього року.

"Як бачимо з торговельного сальдо, Україна має значний дисбаланс у бік імпорту. Ринок величезний. Закликаю всіх ентузіастів, які хочуть закладати виноградники, робити це. Нам потрібно звикати до вітчизняного вина. Воно не тільки приносить прибуток галузі, а й дає роботу величезній кількості людей", - наголосив заступник міністра агрополітики.