Співвласник "Є Гроші" та провайдеру "Фрегат" Мішалов мріє про IPO в Україні, але готовий й до продажу бізнесів

Завдання створити в Україні ринок міноритаріїв та можливість здійснювати IPO - первинні публічні пропозиції - є дуже важливим для розвитку економіки, вважає бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який має значні активи в кількох секторах, здебільшого зосереджені у Дніпровському регіоні, та який хотів би вести ці активи на IPO.

"Мені дуже подобається ця ідея (IPO), оскільки це конкуренція із фінансовими інститутами. Це несе абсолютно тектонічні зрушення в економіці, в бізнес-мисленні: або піти в банк, або отримати гроші від тисячі невеликих інвесторів. Тож я мріяв би про такий шлях. Він дозволив би масштабуватися скоріше", – сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, IPO частково прибрав би посередників, і банки почали б конкурувати за інші сектори економіки.

"У бізнесів з'явиться найголовніше - капіталізація, тоді як зараз українські бізнесмени її позбавлені. Вони сьогодні оцінюються через грошовий потік. Ніхто не продає по капіталізації за рідкісним винятком IT-шних бізнесів, які знаходяться не на землі, а в онлайні", – підкреслив Мішалов ще одну перевагу ринку капіталу, на якому працює IPO.

На його думку, з наявністю капіталізації багато бізнесів розвивалися б успішніше, маючи доступ до справжнього ринку капіталів.

Він додав, що одночасно з можливістю продавати міноритарні пакети по 5-10%, залучаючи капітал, важливо мати й захист мажоритаріїв від міноритаріїв.

"Найкраща історія, яка може бути, – це коли є багато дрібних інвесторів", – вважає бізнесмен.

Наразі, за його словами, в усіх бізнесах його частка перевищує 25%, тому що закон про міноритарієв працює не дуже якісно.

"Це просто питання економічної безпеки, а не особистих бажань. Із задоволенням "сидів" би ще у 10 компаніях, умовно кажучи, по 5-10%. Але через нестачу гарного працюючого законодавства про міноритаріїв – страшно", – констатував він.

Як повідомив Мішалов, він готовий розглядати продаж своїх активів, серед яких компанія з мікрокредитування "Є Гроші", яка займає 6-8 місце на ринку, та провайдер "Фрегат", який входить до п’ятірки найбільших в Україні після трійки мобільних операторів та "Укртелекому".

"Фрегату" неможливо сьогодні стати лідером, оскільки ринок сильно укрупнюється на новому витку. З'явилися великі гравці: з одного боку - "Київстар", з другого - МТС (Vodafone Україна ), з третього – lifecell, який у собі теж акумулював величезну кількість провайдерів. Я вважаю, що і "Фрегат" однозначно рано чи пізно буде продано", – сказав бізнесмен.

На його думку, якоїсь миті відбудеться ще один або кілька витків укрупнення, і почне зростати ціна, тому що сьогодні в Україні найдешевший інтернет у світі, при цьому за якістю – один із найкращих.

"Так вічно не може продовжуватися, тому що в цьому бізнесі величезна валютна складова. Великі гравці сьогодні конкурують між собою за кількість абонентів, але в якийсь час у них з’явиться бажання заробляти", – вважає Мішалов.

За його словами, він готовий продати і "Є Гроші".

"Це велика компанія. Ми точно знаходимося у топ-10 гравців ринку, але ми точно не станемо топ-1, тому що це зовсім інші ризики потрібно нести на собі. Я не готовий сьогодні збільшувати exposure у цьому секторі", – зазначив співвласник компанії.

Він пояснив, що є ймовірність того, що знову будь-якої миті зміниться податкова система, як минулого року було підвищено ставку податку на прибуток з 18% до 25%.

"Плюс дивишся на таблицю і бачиш, що ті гравці, які вдвічі більше за нас, заплатили менше. Це викликає здивування та питання, а як тоді конкурувати?", – додав бізнесмен.

Він наголосив, що готовий продавати всі свої бізнеси. "У бізнесмена будь-який бізнес має продаватися. Якщо він не продається, то це або не бізнес, або предмет особистої гігієни", – описав інвестор свою позицію.

Як повідомив Мішалов в інтерв’ю, всі його активи вже досить якісно структуровані, а управління здійснюється через АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фортресс".

Серед інвестицій бізнесмена – фінансова компанія "Є Гроші", провайдер "Фрегат", мережа Lotus з 4 АЗС у Дніпрі та Новомосковську та торговець нафтопродуктами "Лотус Ойл Трейдінг", IT-напрямок та портал новин "Інформатор".

Фонд, у свою чергу, керується компанією з управління активами ТОВ "КУА "МПСС" з Дніпра, власниками якої є Сергій Шишкін – 50%, Ігор Суходольський – 41% та Ольга Мухіна – 9%.

"Власної компанії з управління активами я не маю, керую всім максимально через фонд. На мій погляд, сьогодні це один із найкращих інструментів володіння та управління, зокрема фінансовими потоками", – наголосив Мішалов.