В Україні немає такої ціни на нерухомість, щоб це був добрий бізнес – бізнесмен Мішалов

Бізнесмен В’ячеслав Мішалов зі значними активами в кількох секторах, які здебільшого зосереджені у Дніпровському регіоні, утримується від інвестицій в українську нерухомість до переоцінки цінностей на цьому ринку, заявив він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я не фанатію від будівництва чи навколобудівельного бізнесу, бо в Україні немає такої ціни на нерухомість, щоб це був добрий бізнес. Відповідно, або треба будувати погано, або треба продавати дорого. Мені такий формат не подобається", – сказав він.

Мішалов додав, що у тих рідкісних забудовників, які намагаються будувати якісно та продавати дорого, він не бачить великого успіху.

"Нових будівництв немає і найближчим часом, на мою думку, не буде. Якщо у Києві ще щось ворушиться, то у Дніпрі я спостерігаю, як кілька забудовників лише добудовують та виконують свої зобов'язання. З тим рівнем собівартості мені як інвестору це нецікаво", – зазначив бізнесмен.

За його оцінкою, був якийсь сплеск на західній Україні, але дуже короткостроковий: хто встиг звідти вийти з грошима, тому пощастило, а решта там залишиться з великими мінусами.

"Я живу в Дніпрі, який отримує і отримував за всю війну багато прильотів, але не маю жодної думки піти собі купувати нерухомість на західній Україні. З багатьох причин. Я вважаю, що сьогодні вона переоцінена. А в момент, щойно з'явиться якийсь обрій стабільності, вона перетвориться на черепки. Тож це не актив, а якась психопатія", – вважає Мішалов.

За його словами, напевно є сенс інвестувати гроші в якусь нерухомість на західній Україні, якщо є плани переїзду туди. "Але якісної нерухомості там немає і не планується, бо всі бігли за хайпом, за швидкістю – швидше зібрати гроші з потенційних клієнтів. Це неякісне будівництво", – додав він.

Інвестор зазначив, що коли вибирав, де купити квартиру у Дніпрі та у Києві, було буквально кілька будинків, якісно спроектованих та збудованих.

"У секторі нерухомості має відбутися велика переоцінка цінностей. Повинні почати будувати у відповідності до наявних будівельних норм", – наголосив Мішалов.

В той же час він повідомив, що має проєкт реставрації фасаду історичної будівлі в центрі Києва, на який хоче витратити "десятки мільйонів гривень". За словами бізнесмена, він був "у стані гарного афекту" після спілкування із першою заступницею керівника ДАСІ Іриною Гіоане, яка за власною ініціативою привітала таку активність компанії.

"Нам дали дозвіл на реставрацію. Намагатимемося до глибокої осені встигнути все закінчити красиво – відновити так, як воно було запроектовано 100 років тому", – сказав Мішалов.

Він додав, що компанія намагалася отримати цей дозвіл півтора року, хоча в країні і так малий попит на реставраторів, яких залишилося дві команди: по одній в Києві та Одесі.

Він також уточнив, що його бізнеси функціонують окремо від бізнесів його батька Дмитра Мішалова – також відомого дніпровського бізнесмена та забудовника (група "Майстер").

Як повідомив бізнесмен в інтерв’ю, всі його активи вже досить якісно структуровані, а управління здійснюється через АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Фортресс".

Серед інвестицій Мішалова – фінансова компанія "Є Гроші", провайдер "Фрегат", мережа Lotus з 4 АЗС у Дніпрі та Новомосковську та торговець нафтопродуктами "Лотус Ойл Трейдінг", IT-напрямок та портал новин "Інформатор".

Фонд, у свою чергу, керується компанією з управління активами ТОВ "КУА "МПСС" з Дніпра, власниками якої є Сергій Шишкін – 50%, Ігор Суходольський – 41% та Ольга Мухіна – 9%.

"Власної компанії з управління активами я не маю, керую всім максимально через фонд. На мій погляд, сьогодні це один із найкращих інструментів володіння та управління, у тому числі фінансовими потоками", – наголосив Мішалов.