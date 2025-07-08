Інтерфакс-Україна
Економіка
16:20 08.07.2025

НБУ обмежив трьом кредитним спілкам окремий вид діяльності до кінця року

2 хв читати
НБУ обмежив трьом кредитним спілкам окремий вид діяльності до кінця року
Фото: https://bank.gov.ua/

Національний банк України (НБУ) застосував до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів, повідомляється на сайті НБУ

Так до КС "Наші люди" та КС "Самопоміч" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок. Обмеження установлені у частині: укладання нових кредитних договорів, продовження строку діючих; внесення в них змін внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

До КС "Галичина" - укладання нових кредитних договорів, продовження строку дії укладених внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки. Та унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% регулятивного капіталу кредитної спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення до відома кредитних спілок та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Теги: #кредитні_спілки #нбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 07.07.2025
НБУ випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БпЛА Vampire"

НБУ випустив пам’ятну монету "Українська бавовна. БпЛА Vampire"

13:59 07.07.2025
Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

20:05 03.07.2025
НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

НБУ затвердив порядок страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

16:09 02.07.2025
Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

Україна законодавчо розширить Єдину базу даних операцій з нерухомістю до кінця року – програма з МВФ

13:27 02.07.2025
Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

Вакантні посади в Раді НБУ планують заповнити до кінця липня – меморандум з МВФ

18:13 17.11.2023
НБУ розробив положення, що регулює діяльність об'єднаних кредитних спілок

НБУ розробив положення, що регулює діяльність об'єднаних кредитних спілок

14:10 11.07.2022
Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

Майже третина кредитних спілок припинила роботу з початку повномасштабної війни – НБУ

15:37 27.02.2022
НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

НБУ врегулював діяльність кредитних спілок на період дії воєнного стану

ВАЖЛИВЕ

Програма з МВФ передбачає призначення нового керівника БЕБ за конкурсом до кінця липня

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2%, частка євро збільшилася до 13,9% – НБУ

Офіційний курс євро до гривні вперше досяг майже 49,41 грн/EUR1

Тарифи на газ та електрику для населення становлять половину ринкових – МВФ

МВФ відкидає можливість бюджетного фінансування імпорту газу

ОСТАННЄ

Вартість будівництва житла зросла на 30%, серед покупців переважають кінцеві споживачі - експерт

Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії підвищувати зарплату й впроваджувати програми лояльності – експерт

Україна отримала від ARISE понад 1 млрд грн на підтримку малих агровиробників

Держстат, YouControl та АСВІДА підписали меморандум про співпрацю у сфері статистики, аналітики та цифровізації

Більшість опитаного бізнесу не очікує припинення вогню в Україні або значної деескалації в 2025р - AmCham

Зростання або стабільних доходів до кінця 2025р очікують 84% опитаних компаній - AmCham

"Велта" планує реалізувати три проєкти на понад $0,5 млрд

Негода знеструмила 701 населений пункт в шести областях

Податковий комітет Ради наполягає на запровадженні мита на сою та ріпак, аграрний - проти - ВАР

Продажі електромобілів в Україні в першому півріччі зросли на 30%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА