НБУ обмежив трьом кредитним спілкам окремий вид діяльності до кінця року

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Національний банк України (НБУ) застосував до трьох кредитних спілок заходів впливу у зв’язку з недотриманням ними пруденційних нормативів, повідомляється на сайті НБУ

Так до КС "Наші люди" та КС "Самопоміч" застосовано заходи впливу у вигляді обмеження до 31 грудня 2025 року надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитних спілок. Обмеження установлені у частині: укладання нових кредитних договорів, продовження строку діючих; внесення в них змін внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% від регулятивного капіталу кредитної спілки.

До КС "Галичина" - укладання нових кредитних договорів, продовження строку дії укладених внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 10% від регулятивного капіталу кредитної спілки. Та унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15% регулятивного капіталу кредитної спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 7 липня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення до відома кредитних спілок та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.