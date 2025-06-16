Інтерфакс-Україна
Економіка
12:32 16.06.2025

Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

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Члени КМП НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки 15,5%

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% річних на засіданні 4 червня підтримали всі 11 членів комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП НБУ), йдеться у підсумках дискусії, оприлюднених у понеділок на сайті центробанку.

"Таке рішення забезпечує належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду та є зваженим за поточних умов і балансу ризиків", - вважають члени КМП.

На їхню думку, хоча ризики для цінової динаміки з боку пропозиції сирих продуктів посилилися і частково вже реалізувалися, інфляційний сплеск, імовірно, має тимчасовий характер. Інфляційні очікування залишаються стабільними, а базова інфляція трохи нижча за прогнозовану в квітні траєкторію.

Зазначається, що стійкість валютного ринку та активне зростання попиту на гривневі інструменти протягом останніх місяців свідчать про ефективність попередніх заходів НБУ, які продовжують діяти, й надалі сприятимуть уповільненню інфляції.

"Водночас кілька учасників звернули увагу, що одним із проінфляційних чинників є зміцнення євро до долара США (а відповідно й до гривні), що має значний вплив на ціни багатьох імпортних позицій. Крім того, на цінах на продовольство вже позначилися недостатність опадів та заморозки навесні", -йдеться в повідомленні.

Члени комітету з монетарної політики вважають, що збереження несприятливих погодних умов може призвести до суттєвіших втрат урожаїв, ніж очікується зараз, а відповідно, й до повільнішого зниження продовольчої інфляції в другому півріччі. Зростанням цін понад 10% у річному вимірі у квітні–травні було охоплено вже більше половини споживчого набору, що може негативно позначитися на подальшій динаміці інфляційних очікувань, зазначають вони.

Крім того, на думку одного з учасників дискусії, скасування "торговельного безвізу" з ЄС хоч і сприятиме дезінфляційному впливу на вартість продовольства, однак такий вплив, імовірно, буде відносно короткостроковим. Тимчасове збільшення внутрішньої пропозиції через скасування торговельних преференцій з ЄС також стримуватиме інфляцію.

"Одразу кілька учасників дискусії зауважили, що наразі немає достатніх підстав для посилення процентної політики НБУ", - йдеться у підсумках дискусії.

Водночас, один із членів КМП зазначив, що хоча суспільна увага зосереджена на впливі несприятливої погоди на врожай і ціни, підстав для сумнівів у зниженні продовольчої інфляції у другому півріччі немає. Часткове пересівання культур і покращення зволоження ґрунтів пом’якшать наслідки заморозків. Крім того, висока база порівняння та близькість цін до зовнішніх (зокрема польських) обмежують потенціал подорожчання.

"Учасники дискусії дійшли згоди, що попри те, що темпи зростання цін, імовірно, сягнули свого локального максимуму в травні, подальше їх сповільнення може виявитися стриманішим, ніж передбачалося квітневим макропрогнозом", - вважають члени КМП.

Повідомляється, що під час липневого перегляду макропрогнозу НБУ всебічно оцінить вплив усіх згаданих факторів на інфляційну динаміку. Це дозволить визначити, чи є підстави надалі дотримуватися траєкторії облікової ставки, передбаченої квітневим прогнозом.

Як повідомлялося, НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5% річних із 6 червня. Такий самий рівень було збережено і в середині квітня, після трьох послідовних підвищень, що почалися з середини грудня 2024 року. До цього ставка протягом пів року залишалась на рівні 13%, куди її поступово знизили із 25% у сім етапів, починаючи з липня 2023 року.

Теги: #облікова_ставка

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