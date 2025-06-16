Інтерфакс-Україна
Економіка
11:21 16.06.2025

Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

1 хв читати
Вартість розмінування 1 га сільгоспугідь становить 62 тис. грн - Южаніна

Для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами, буде потрібно майже 1 трлн грн, повідомила народний депутат Ніна Южаніна в Telegram.

"За інформацією Мінекономіки з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га. Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн. Це означає, що вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. грн", - підрахувала нардеп.

Вона привернула увагу, що на початку 2025 року площа потенційно замінованих земель складала 140 тис. кв км, проте ворог не зупиняється.

Южаніна зауважила, що в держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд грн, і висловила жаль, що з такими обсягами фінансування процес розмінування розтягнеться на невизначений час.

Теги: #розмінування #сг #угіддя

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:41 05.06.2025
ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

ПУМБ запустив програму лізингу с/г техніки та авто для ФОП

16:45 22.05.2025
Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

Харківський комплекс дистанційного розмінування виходить у серійне виробництво, до кінця року планує виготовити 16 машин

13:56 21.05.2025
Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

Франція відправить в Україну шість роботизованих систем розмінування ROCUS для ДСНС

13:39 19.05.2025
Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

Голова ДАЗВ: Розмінування прикордонних територій Чорнобильської зони наразі не є пріоритетом

19:35 12.05.2025
Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

Тайвань планує виділити EUR2 млн на розмінування в Україні

18:16 09.05.2025
Дистанційний комплекс розмінування "ГАРТ 5100" першим в Україні отримав сертифікат відповідності

Дистанційний комплекс розмінування "ГАРТ 5100" першим в Україні отримав сертифікат відповідності

12:56 06.05.2025
Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

13:11 05.05.2025
UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

UDS допоможе у розмінуванні Чорнобильської зони, лісів та водойм України

17:50 02.05.2025
Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

Аграріям в 2025р планують повернути в роботу 65 тис. га розмінованих сільгоспугідь – перший замміністра агрополітики

14:23 29.04.2025
Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

Уряд оновив правила компенсації за розмінування сільгоспугідь

ВАЖЛИВЕ

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

Шикеринець, Немчинов, Саловський та Пушкар очолили рейтинг кандидатів на посаду члена НКРЕКП

ЄС та Німеччина надають 18 млн євро до Фонду енергоефективності України

Хліб до кінця 2025р. може подорожчати на 20%, проте бюджет українських родин це не підірве

Україна має пройти літо без дефіциту електрики - глава "Укренерго"

ОСТАННЄ

Чисті валютні інтервенції НБУ минулого тижня зменшилися на 8,4%

Індекс борщу за рік виріс на 27%

Ексголова "Нафтогазу" попереджає про можливе подорожчання газу після ударів Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану

Монопольне становище "Енергоатому" та обмежений імпорт сприяють найвищій ціні української е/е в Європі – ексміністерка енергетики

Зростання цін на нафту сповільнилося до вечора, Brent торгується біля $74 за барель

На зовнішні ринки в червні поставлено 1,2 млн тонн зерна - Мінагрополітики

До кінця липня напрям “Ремонт і виробництво” УЗ виготовить третину річного плану рейкової накладки

Ощадбанк з початку 2025р. надав великому бізнесу енергокредитів на EUR87 млн

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,08 грн/1EUR

"Харківводоканал" заборгував "Харківобленерго" приблизно 2 млрд грн за розподіл е/е

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА