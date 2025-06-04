Поштову станцію можуть внести до Програми економічного та соціального розвитку Києва

Пам'ятку архітектури національного значення "Поштова станція" можуть внести до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, повідомила директор департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації (КМДА) Марина Соловйова у відповідь на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Департамент вживає заходи стосовно включення... Поштової станції (Поштова площа, 2) до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва. За наявності фінансування передбачається закінчити ремонтно-реставраційні роботи на цій пам'ятці", - пояснила вона.

Як повідомлялося, 21 травня КНМЦ вчинило спробу заблокувати доступ до Музею Однієї Нації на Поштової площі. За словами його співзасновниці Ольги Рутковської, представники муніципальної охорони пояснювали свою присутність необхідністю забезпечувати спостереження за будівлею Поштової станції, про плани реставрації якої раніше повідомив департамент охорони культурної спадщини.

За словами Соловйової, будівля Поштової станції ще у 1999 році (наказ Головного управління майном КМДА №101 від 31 грудня 1999 року) була передана в оперативне управління Київському науково-методичному центру по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій (КНМЦ), підпорядкованому департаменту охорони культурної спадщини. За інформацією КНМЦ, в приміщеннях вказаної пам'ятки архітектури (Поштова площа, 2) науково-дослідний та культурно-освітній заклад "Музей на Поштовій площі" не створювався.

У квітні генеральний директор КНМЦ Олег Коляда повідомляв, що проєкт реставрації будівлі Поштової станції (пам'ятки архітектури, охоронний №27, постанова Ради Міністрів УРСР №970 від 24 серпня 1963 року – ІФ-У) вже розроблено, місто має кошти на його втілення у життя, і наголосив, що залучення муніципальної охорони має уберегти її від вандалів.

Щодо самої будівлі, то раніше її реставрація була частиною проєкту реконструкції транспортної розв'язки на площі.

"Реставраційно-відновлювальні роботи безпосередньо на пам'ятці архітектури проводились у 2013-2015 роках. Зокрема, були виконані першочергові протиаварійні роботи із підсилення фундаментів будівлі (влаштування паль, ростверків), реставраційні роботи покрівлі та фасаду. Проте через відсутність належного фінансування з міського бюджету виконання робіт на об'єкті реставрації призупинили", - нагадала Соловйова.

За її словами, тепер, після внесення об'єкту до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва і завершення ремонтно-реставраційних робіт на ньому відновлення функціонування пам'ятки як культурного осередку не планується.

Протистояння музею та КНМЦ триває, Ольга Рутковська продовжує голодування.

"У нас немає зазіхань на будинок Поштової станції. Але є величезне є бажання все-таки довести до результату основну справу, щоб в підземному просторі Поштової площі запрацював комфортний, зручний, цікавий сучасний археологічний музей", - коментувала Рутковська агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому, як вона повідомила у Facebook, Подільське управління Національної поліції викликало її на допит щодо цієї будівлі. "Така ціна офіційної опіки музею над цією пам'яткою з 24 березня 2022 року, зусиль, витрачених для збереження та убезпечення її від руйнування та вандалів", - написала вона.

Як повідомлялося, Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу пам'ятки національного значення об’єкту культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей "Центр Середньовічного Міста". Влітку 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі в центрі Києва.

Зокрема, робоча група має розробити алгоритм розвитку музейної установи тут.