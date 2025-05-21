Інтерфакс-Україна
Економіка
17:43 21.05.2025

НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

2 хв читати
НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

Національний банк України (НБУ) на прохання учасників небанківського фінансового ринку продовжив до 30 травня 2025 року строк прийняття  зауваженнь та пропозиції до проєкту порядку страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг, повідомляється на сайті НБУ.

Раніше повідомлялося, що зауваження та пропозиції приймалися до 21 травня 2025 року.

Проєктом визначаються: обов’язок надавача нефінансових платіжних послуг забезпечувати безперервність страхування протягом всього часу здійснення ним діяльності, види страхових випадків, такі як заподіяння шкоди (збитків) потерпілій третій особі внаслідок невиконання чи неналежного виконання платіжної операції або отримання неправомірного доступу до відомостей з рахунку та шахрайського їх використання; види договорів страхування, що укладаються залежно від виду нефінансової платіжної послуги, обставини, за яких надавач послуг з обслуговування рахунку може бути потерпілою особою та порядок взаємодії потерпілої особи страхувальника та страховика для врегулювання страхового випадку та строки виплати потерпілій фізичній особі.

Згідно з проєктом, договір страхування відповідальності укладається за класом страхування 13 "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)2, визначеним п. 13 ч. 1 ст. 4 закону про страхування, зі страховиком, який має чинну ліцензію на таку діяльність. Договір укладеться строком на один рік.

Страхове покриття за договором страхування відповідальності має поширюватися на всі послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, що здійснює страхувальник протягом строку дії договору страхування відповідальності.

Крім того, у проєкті викладено порядок визначення мінімального розміру страхової суми з метою забезпечення впровадження вимог Директиви (ЄС) 2015/2366 від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2) та Методичних рекомендацій Європейського органу банківського нагляду (EBA) щодо критеріїв визначення мінімальної страхової суми для страхування професійної відповідальності відповідно до PSD2.

Теги: #нбу #страхування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 19.05.2025
Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

Чисті валютні інтервенції НБУ за минулий тиждень зросли на 21,1%

19:23 14.05.2025
Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – думка

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – думка

19:31 10.05.2025
НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

19:22 10.05.2025
НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

14:47 10.05.2025
НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

17:22 18.04.2025
Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

Система страхування воєнних ризиків може запрацювати досить швидко після прийняття відповідного законопроєкту

18:40 10.04.2025
Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

Географічне вирівнювання вартості страхування воєнних ризиків в Україні малоймовірно – представник ЄК

20:31 10.02.2025
EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

EFI Group проведе перемовини із зарубіжними компаніями щодо страхування заводу скла на Київщині

14:21 07.01.2025
НБУ зобов'язав страхових і перестрахувальних брокерів до 31 березня зареєструватися в реєстрі посередників

НБУ зобов'язав страхових і перестрахувальних брокерів до 31 березня зареєструватися в реєстрі посередників

21:16 06.01.2025
Депутати пропонують для функціонування системи страхування воєнних ризиків створити Держагентство

Депутати пропонують для функціонування системи страхування воєнних ризиків створити Держагентство

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

Торгпред України допускає з 6 червня повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС

Місія МВФ прибула до Києва для 8-го перегляду програми EFF

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 2,0%, у 2026р - до 4,7%

ОСТАННЄ

Найбільшу ділянку Земельного банку передано в суборенду на 14 років за 78,6 млн грн - Мінекономіки

Україна працює над відкриттям до кінця 2025р всіх 45 категорій Реєстру збитків - Шмигаль

Комісія з добору кандидатів у члени НКРЕКП допустила до конкурсу 18 з 19 претендентів

У разі примусового стягнення боргу за опалення переплата становитиме на 25% більше суми заборгованості – "Київтеплоенерго"

Мінрозвитку хоче передати українські аеропорти на утримання приватному сектору

Підписання Україною угоди про відкрите море стане свідченням відданості курсу євроінтеграції – нардеп

Енергосистема через сонячну погоду потребує перенесення активного споживання е/е на денні години

МХП у I кв.-2025 вдвічі збільшив прибуток за зростання виручки на 8%

ЄС скасував економічні санкції проти Сирії – Каллас

Американські кредитори Одеського зернового терміналу повідомили про арешт їх опонента та співвласника GNT

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА