НБУ продовжив до кінця травня обговорення умов страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг

Національний банк України (НБУ) на прохання учасників небанківського фінансового ринку продовжив до 30 травня 2025 року строк прийняття зауваженнь та пропозиції до проєкту порядку страхування відповідальності надавачів нефінансових платіжних послуг, повідомляється на сайті НБУ.

Раніше повідомлялося, що зауваження та пропозиції приймалися до 21 травня 2025 року.

Проєктом визначаються: обов’язок надавача нефінансових платіжних послуг забезпечувати безперервність страхування протягом всього часу здійснення ним діяльності, види страхових випадків, такі як заподіяння шкоди (збитків) потерпілій третій особі внаслідок невиконання чи неналежного виконання платіжної операції або отримання неправомірного доступу до відомостей з рахунку та шахрайського їх використання; види договорів страхування, що укладаються залежно від виду нефінансової платіжної послуги, обставини, за яких надавач послуг з обслуговування рахунку може бути потерпілою особою та порядок взаємодії потерпілої особи страхувальника та страховика для врегулювання страхового випадку та строки виплати потерпілій фізичній особі.

Згідно з проєктом, договір страхування відповідальності укладається за класом страхування 13 "Страхування іншої відповідальності (крім визначеної у класах 10, 11, 12)2, визначеним п. 13 ч. 1 ст. 4 закону про страхування, зі страховиком, який має чинну ліцензію на таку діяльність. Договір укладеться строком на один рік.

Страхове покриття за договором страхування відповідальності має поширюватися на всі послуги з ініціювання платіжної операції та/або надання відомостей з рахунків, що здійснює страхувальник протягом строку дії договору страхування відповідальності.

Крім того, у проєкті викладено порядок визначення мінімального розміру страхової суми з метою забезпечення впровадження вимог Директиви (ЄС) 2015/2366 від 25 листопада 2015 року про платіжні послуги на внутрішньому ринку (PSD2) та Методичних рекомендацій Європейського органу банківського нагляду (EBA) щодо критеріїв визначення мінімальної страхової суми для страхування професійної відповідальності відповідно до PSD2.