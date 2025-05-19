Чистий прибуток банків України за І кв.-2025 зріс лише на 0,2% – до 39,9 млрд грн

Банки України у І кварталі 2025 року отримали 39,96 млрд грн чистого прибутку, що всього на 0,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, повідомив Національний банк України у понеділок на сайтв.

"Протягом І кварталу цього року кредитування стало ключовим чинником підтримки активів та прибутковості банків за збереження високої операційної ефективності та низьких відрахувань у резерви", – прокоментував НБУ отриманий результат.

Він зазначив, що понад 65% чистого прибутку забезпечили державні банки.

Згідно з даними Нацбанку, у І кварталі чистий процентний дохід зріс на 13,7% – до 63,19 млрд грн, з яких 15,0 млрд грн припадає на банки з державною часткою, тоді як за три місяці минулого року державні банки заробили 13,0 млрд грн чистого процентного доходу. Процентна маржа дещо знизилася до 7,4% через подорожчання зобов’язань, передусім у корпоративному сегменті, уточнив регулятор.

"Збільшенню дохідності активів сприяло зростання дохідності високоліквідних депозитних сертифікатів НБУ, яке супроводжувало цикл підвищення ключової ставки. Натомість дохідність кредитів та ОВДП залишалася майже сталою", - додав Нацбанк.

Чистий комісійний дохід зріс на 10,4% – до 14,97 млрд грн, з яких 3,5 млрд грн припадає на банки з державною часткою, тоді як у І кварталі 2024 року держбанки заробили 2,4 млрд чистого комісійного доходу.

За даними НБУ, основним чинником зростання стало збільшення доходів від обслуговування платіжних операцій.

"Позитивний результат переоцінки ОВДП – ще одна складова зростання операційного доходу в І кварталі", - прокоментував Нацбанк, за даними якого результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу зріс на 4,2% – до 8,25 млрд грн.

В релізі НБУ зазначається, що операційна ефективність банків покращилася завдяки зниженню всіх ключових складових операційних витрат. У першому кварталі операційні збитки зафіксовано лише в 11 із 60 банків.

В той же час адміністративні витрати зросли на 22% – до 29,77 млрд грн, інші операційні витрати – на 20,4%, до 4,60 млрд грн.

Окрім того в січні-березні цього року банки відрахували в резерви 2,43 млрд грн, тоді як в аналогічний період минулого року вони розформували 0,80 млрд грн резервів.

Щодо податку на прибуток, то він склав за звітний період 10,51 млрд грн проти 10,30 млрд грн за три місяці минулого року.

"Достатність капіталу банків упродовж І кварталу знижувалася через відображення банками підвищеного податку на прибуток. Згідно з уточненими даними за 2024 рік банки отримали 91 млрд грн чистого прибутку після нарахування 96 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%", - додали в НБУ.

Як повідомлялося, у 2023 році банки отримали 83 млрд грн чистого прибутку, сплативши при цьому 77 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%.