МХП на Сумщині в сезоні-2025 впроваджує органічну систему живлення на 15 тис. га

Весняна посівна кампанія в "МХП-Урожайна країна" (Сумська обл.) завершується, підрозділ уже посіяв гірчицю, кукурудзу, високоолеїновий соняшник, а зараз - фінальні гектари сої, повідомили в пресслужбі агрохолдингу.

Зазначається, що у сезоні-2025 кукурудзу та соняшник вирощуються на органічній системі живлення, з мінеральних добрив вносили лише азот — під кукурудзу. За органічною технологією живлення засіяно 15 тис. га, а під урожай-2026 планується 12 тис. га.

Такий підхід відповідає фокусу "МХП" на використанні органічних добрив і є частиною стратегії сталого землеробства.

"Цей сезон став справжнім викликом через постійні повітряні тривоги — вони забирали до 25% усього часу. Але наша команда вчасно реагувала на будь-які виклики й зміни в ситуації, оперативно коригуючи графік робіт і максимально використовуючи кожну вільну хвилину для проведення сівби", — розповів директор з виробництва "МХП-Урожайна країна" Сергій Чубенко.

Крім того, підрозділ оновив технопарк, зокрема придбав дві нові сівалки Harvest та трактор John Deere. Посівна відбувається з повним супроводом систем точного землеробства та цифрових рішень: усі ключові процеси фахівці контролюють прямо зі смартфонів.

"Цей сезон ще раз показав, що злагоджена командна робота, технології та швидка адаптація до обставин — ключ до стабільності. Ми продовжуємо рухатися вперед попри всі виклики", — зазначив директор підприємства Андрій Рибалко.

"МХП" - найбільший виробник курятини в Україні. Обробляє 360 тис. га в 12 регіонах України. Займається виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки, які експортує у понад 80 країн.

Виробничі потужності компанії розташовані в Україні та Південно-Східній Європі, а також функціонують дочірні підприємства в Нідерландах, Великій Британії, ОАЕ, Саудівській Аравії та країнах ЄС.

Як повідомлялося, "МХП" у третьому кварталі 2024 року отримав $96 млн чистого прибутку, що на 75% перевищує показник третього кварталу 2023 року, водночас виручка зросла на 5% - до $773 млн, валовий прибуток - на 47%, до $249 млн, а операційний - на 62%, до $173 млн.