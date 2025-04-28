Інтерфакс-Україна
Економіка
16:32 28.04.2025

"ArcelorMittal Кривий Ріг" налаштований підвищити обсяги виробництва задля виходу на беззбитковість - СЕО

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Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) налаштований збільшувати обсяги виробництва задля виходу на беззбиткову роботу підприємства.

"Ми змогли підвищити виробництво, змогли експортувати: з 2024 порти відкрилися, і ми вже відправляємо концентрат, чавун, готову продукцію. Тому є суттєва різниця між результатами 2023 року і 2024-го. Ми виробили чавуну на 44% більше у 2024 році - 2,67 млн тонн. Ми хочемо більше виробляти, адже нам потрібно вийти на беззбитковість. Починаючи з кінця березня у нас працюють дві доменні печі. Очікуємо, що так буде до кінця року", - сказав генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо на зустрічі з представниками криворізьких медіа.

Згідно з пресрелізом, на пресланчі обговорювались виробничі результати підприємства за 2024 рік та 1 квартал 2025 року, головні виклики, плани на майбутнє, а також гендиректор розповів, як тримається та виживає завод в ці складні для усіх часи на фоні ситуації на ринку металопродукції, тарифних обмежень, дефіциту кадрів та енергозабезпечення, мобілізації.

Керівник комбінату акцентував на важливості для підприємства зберегти конкурентоспроможність.

"Я вважаю що ми платимо за неефективність енергосектору. Вони втратили деякі активи та обладнання через війну, але в них все рівно позитивні результати. Це саме відбувається з іншими сервісами, наприклад, "Укрзалізницею". Була спроба підвищити тарифи, тому що у них є фінансові проблеми, і вони не можуть ніяк покрити ці витрати. Це не спосіб. Наразі все повернулося до норми, але ми чітко бачимо тенденції. Ми не можемо перекласти наші втрати на інших. Якщо підвищити ціни - наші клієнти купуватимуть продукцію в інших", – додав топменеджер.

Він звернув увагу журналістів, що завод має серйозні проблеми з кадрами, частково через мобілізацію. Зараз підприємство повернулося до квоти 79% бронювання персоналу, але були кілька місяців, коли ситуація була критичною, і багато людей в цей період звільнилися. Замінити їх важко, адже нові працівники не мають професійного досвіду, тож продуктивність виробництва теж залежить від цього, зазначив Лонгобардо.

СЕО АМКР також відповів на запитання представників медіа, зокрема, про працевлаштування жінок, підвищення зарплати, оплати послуг підрядників, програму адаптації ветеранів, екології, допомогу сім’ям загиблих працівників.

"Ми робимо все зі свого боку, щоб цей завод не зупинявся, і він не зупиняється. В усьому цьому хаосі між тарифами, політикою, дефіцитом кадрів та усіма іншими викликами – ми в Україні, ми з Україною", - наголосив топменеджер.

В іншій інформації компанії повідомляється, що доменна піч №6 АМКР після ретельної підготовки успішно відновила роботу. Процес роздувки тривав рекордні чотири доби замість звичних десяти. Завдяки професіоналізму працівників піч швидко досягла планових обсягів випуску чавуну. Раніше ДП №6 уже увійшла в історію підприємства як перша піч, яка відновила випуск чавуну після початку повномасштабного вторгнення.

У 2024 році ДП №6, була законсервована. Підприємство працювало однією доменною піччю №8. Зараз ДП №6 відновила роботу і працює стабільно.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal_кривий_ріг

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