Група ArcelorMittal за три роки війни підтримала свій криворізький меткомбінат на $1 млрд - СЕО

Корпорація ArcelorMittal за три останніх роки надала допомогу своєму підприємству Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) $1 млрд, повідомив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо.

За його словами, загальний обсяг благодійної допомоги "ArcelorMittal Кривий Ріг" з початку війни склав понад 710 млн грн.

"Нашим головним завданням у 2024 році було працювати всупереч усім викликам, щоб мати можливість сплачувати податки і допомагати громадам. Ми змогли досягти цього, зокрема, завдяки підтримці материнської компанії. За останніх три роки група підтримала нас на суму понад $1 млрд, з яких капітальні інвестиції склали $0,3 млрд", - сказав СЕО, якого цитує пресслужба.

При цьому він додав, що як один з найбільших платників податків ми розуміємо, що ці кошти йдуть на обороноздатність країни та наближення Перемоги.

"Але ми також розуміємо відповідальність перед містом, навколишніми громадами та нашими співробітниками. Незважаючи на збиткові фінансові результати, ми проводили велику роботу по реінтеграції ветеранів, які повернулись до нас після служби в ЗСУ, допомагали родинам загиблих колег, постраждалим від атак ворога працівникам, а також допомагали у відновленні інфраструктурних об’єктів в різних громадах. Ми й надалі будемо робити все, щоб Україна перемогла і почала відбудову", - відкреслив гендиректор.

В пресрелізі повідомляється, що АМКР у 2024 році виділив на підтримку громад та благодійну допомогу постраждалим від війни більше 60 млн грн. Протягом 2024 року головними напрямками соціально-благодійної діяльності підприємства стали допомога місцевим громадам та постраждалим від війни. Компанія зосередила свої зусилля на зменшенні внутрішніх витрат та оптимізації споживання ресурсів, але незважаючи на складну фінансову ситуацію надавала допомогу закладам охорони здоров’я та освіти у Кривому Розі та регіоні.

Значну частину соціальної допомоги підприємства складає допомога родинам загиблих працівників, а також працівникам, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів: 35,55 млн грн - виплати родинам загиблих, 6 млн 406,3 тис грн - допомога постраждалим від обстрілів. 3,4 млн грн підприємство спрямувало на ремонт неврологічного відділення КП "Криворізька центральна районна лікарня Новопільської сільської ради".

Понад 1,8 млн грн склала допомога навчальним закладам міста. Серед основних проєктів - ремонт покрівлі Криворізького металургійного фахового коледжу ДУЕТ, виготовлення та встановлення огорожі для облаштування навчального корпусу №3 ДУЕТ, допомога в ремонті аудиторій та майстерень для трьох Криворізьких навчальних закладів: Криворізького центру освіти металургії та машинобудування, Криворізьких професійний гірничо-металургійного та транспортно-металургійного ліцеїв.

У 2024 році АМКР продовжував надавати допомогу громадам, на їхній розвиток було спрямовано близько 1 млн грн. Підприємство виділило шлак та щебінь для підсипання і ремонту доріг на відновлення інфраструктури районів і сільських територіальних громад (Металургійній районній у місті раді, с. Кам’янка Криворізького району для підсипки дамби, Лозуватській та Софіївській ОТГ).

АМКР допоміг відремонтувати водовід в с. Степове Гречаноподівської громади і надало шлак для відновлення доріг в Херсонській області. Також підприємство виготовило та встановило пам’ятник загиблим захисникам у с. Архангельське Бериславського району Херсонської області.

Крім того, підприємство надало 100 000 т доменного відвального шлаку Державній прикордонній службі України для облаштування відомчих прикордонних доріг. Також АМКР надавало допомогу за іншими напрямками, більшою частиною спрямованою на роботу з ветеранами підприємства і міста, їх реінтеграцію в суспільство. Серед основних видів допомоги: допомога міському сервісному офісу "Ветеран" в облаштуванні новоствореного ветеран-хабу, допомога в організації благодійного концерту "З вірою у Перемогу"; організація екскурсійної поїздки для дітей з особливими потребами до м. Кам’янець-Подільський, допомога ГО "Спілка ветеранів".

Також підприємство у 2024 році за підтримки компанії Korn Ferry розробило та впровадило проєкт "Повернення ветеранів до цивільного життя", до якого входить організація координаційного центру для ветеранів на базі ЦНП "Єдине вікно", створення інклюзивних робочих місць з індивідуальною роботою з кожним ветераном, програми реабілітації ветеранів на базі медичного центру підприємства та медичного страхування, першочергове надання путівок мобілізованим і демобілізованим працівникам, пільгове харчування в їдальнях АМКР.