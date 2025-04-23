Інтерфакс-Україна
Економіка
17:32 23.04.2025

Глобальний держборг наблизиться до 100% світового ВВП до кінця десятиліття - МВФ

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Глобальний держборг наблизиться до 100% світового ВВП до кінця десятиліття - МВФ

Державний борг країн світу зросте майже до 100% світового ВВП до 2030 року через американські імпортні мита і уповільнення економічного зростання, вважають аналітики Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За їхніми прогнозами, глобальний держборг сягне 95,1% ВВП 2025 року і 99,6% 2030 року. У 2020 році, у розпал пандемії коронавірусу, показник становив 98,9%.

"Оголошені Сполученими Штатами масштабні мита, контрзаходи інших країн і винятково високий рівень невизначеності сприяють погіршенню прогнозів і підвищенню ризиків", - ідеться у звіті МВФ.

Річний бюджетний дефіцит у світі прогнозується на рівні 5,1% ВВП у 2025 році порівняно з 5,0% у 2024 році.

Прогнози ґрунтуються на базовому сценарії, що передбачає зростання світового ВВП на 2,8% у поточному році.

Якщо реалізується більш негативний сценарій, глобальний борг може перевищити 117% ВВП до 2027 року, оновивши максимум з часів Другої світової війни.

Дефіцит бюджету США, за прогнозами МВФ, становитиме 6,5% ВВП 2025 року і знизиться до 5,5% 2026 року завдяки економічному зростанню і новим надходженням до бюджету від імпортних мит. Водночас обіцяне республіканцями зниження податків може збільшити держборг США на $4 трлн у найближче десятиліття.

Очікується, що дефіцит бюджету Китаю зросте до 8,6% ВВП у 2025 році порівняно з 7,3% у 2024 році, а зростання китайської економіки поточного року прогнозується на рівні 4%.

Теги: #мвф #глобальний_держборг

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