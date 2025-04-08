Інтерфакс-Україна

Економіка

11:34 08.04.2025

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

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Законопроєкт про віртуальні активи в Україні підготують до жовтня за участі партнерів – 1-ша заступниця голови НБУ

Законопроєкт про віртуальні активи в Україні із розподілом повноважень регуляторів буде підготовлено до жовтня 2025 року із залученням технічної допомоги міжнародних партнерів, він базуватиметься на європейській директиві MiCA, заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Відповідно до Меморандуму з МВФ, оновлені законодавчі пропозиції буде підготовлено із залученням технічної допомоги наших партнерів до жовтня 2025 року. Новий закон визначить розподіл повноважень регуляторів", - сказала вона в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Рожкова зазначила, що європейська директива MіCA, на якій базуватиметься законопроєкт, передбачає, що навіть забезпечені зрозумілими базовими активами токени прийнятні лише в тому випадку, якщо це забезпечення перебуває в Європі.

"Регулювання цього ринку в країнах ЄС зазвичай здійснюється спільно: центральні банки концентруються на токенах, які забезпечені валютами чи грошима, регулятори ринку цінних паперів або міністерства фінансів – на всіх інших", - наголосила перша заступниця голови НБУ.

Вона додала, що Україна разом з міжнародними партнерами чітко визначить, хто з регуляторів за що відповідатиме, але запевнила, що регулятором точно не буде Мінцифри через позицію Міжнародного валютного фонду, але залучення цього міністерства до роботи над законопроєктом вітається.

"МВФ проти цієї ідеї (Мінцифри як регулятор – ІФ-У), і потрібно враховувати практику регулювання в ЄС. Але треба визнати, що технології змінюють патерн (...) Тож якщо Мінцифри в авангарді передових технологій, їхній досвід та бачення варто використати при розробці законопроєкту", - зазначила Рожкова.

Перша заступниця голови Нацбанку розповіла, що після ухвалення закону про віртуальні активи НБУ розроблятиме свої внутрішні нормативно-правові акти, щоб врегулювати всі питання в своїй частині, адже ринок потребуватиме упорядкування.

"Важливо зберегти макрофінансову стабільність, тож не можна, щоб віртуальні активи замінили собою гроші. Ми маємо забезпечити прозорість операторів з огляду на вимоги фінансового моніторингу, захистити фінансову систему від витоку капіталу, захистити населення", - сказала вона.

Рожкова наголосила, що через розосередженість криптогаманців регулювати та обмежувати їх буде складно, а також є ризик легалізації та ухиляння від оподаткування.

"Не всі люди на цьому розуміються. На прикладі історії з BitCapital (НБУ намагається зупинити безліцензійну роботу цієї компанії – ІФ-У) громадяни, що скаржилися на цей сервіс, не дуже розуміли, яку операцію здійснюють. Вони хотіли взяти кредит, але отримали борг у криптовалюті, що нашим законодавством заборонено, і ризик незрозумілого курсоутворення. Тому питання роботи з населенням вкрай важливе", - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Як повідомлялося, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України розробила модель розподілу повноважень регуляторів на ринку віртуальних активів та нещодавно презентувала її місії МВФ та Раді з фінансової стабільності. Як сказав в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" голова НКЦПФР Руслан Магомедов, комісія пропонує виступати регулятором всіх віртуальних активів, пов’язаних з матеріальним активом, або asset-referenced token (ART), тоді як НБУ регулюватиме money token, для яких базовим активом є гроші. На його думку, в першому читанні цей законопроєкт приймуть найближчим часом, "а ось коли в другому - питання".

Теги: #законопроєкт #нбу #рожкова

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