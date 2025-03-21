Стартував продаж нової черги ЖК Avalon Terra у Львові

Девелоперська компанія Avalon запустила нову чергу Avalon Terra (Львів, вул. Пасічна, 133), повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми бачимо зміну пріоритетів наших клієнтів, тому й створили нову чергу Avalon Terra саме під їхні потреби. Це квартири з невеликими площами, розумним зонуванням та вигідною ціною, що дають максимум функціоналу без зайвих квадратних метрів", - коментує product manager компанії Avalon Катерина Ковальчук у повідомленні девелопера.

У новій секції передбачено 270 квартир, з яких 217 - однокімнатні. Площі квартир стартують від 35 кв. м, ціни - від $41 тис. Пердбачено резервне живлення та комфортне укриття.

У комплексі Avalon Terra заплановано дизайнерське лобі з кав’ярнею, коворкінг-простір та окремі робочі бокси, дитяча зона з PlayStation та лаунж-простір, спортивна зона та вуличні тренажери, променадна зона для прогулянок і відпочинку, спортзал, салон краси, супермаркет.

Як зазначають у компанії, завдяки оптимізованій площі нові квартири мають нижчий поріг входу, що робить їх привабливими як для власного проживання, так і для інвестицій.

"Це проєкт для тих, хто хоче отримати максимум від своїх інвестицій - чи то комфортне житло для себе, чи вигідний актив на ринку нерухомості", - прокоментувала директор з продажу і маркетингу Avalon Марта Герус.

Нову секцію планують здати в експлуатацію у третьому кварталі 2027 року.

Заснований у 2014 році Avalon реалізує проєкти у Львові та Вінниці. З 2014 року здано в еусплуатацію 61 будинок у 15 ЖК, на етапі будівництва - 11 будинків у шести ЖК.