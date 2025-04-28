Schneider Charge Pro запускає спрощений процес зарядки для прискорення впровадження електромобілей

· Відкрите рішення забезпечує швидкий монтаж та оптимізує процеси відшкодування, підтримуючи електрифікацію автопарку.

· Мінімізує перерви в постачанні електричної енергії для прискорення розвитку інфраструктури зарядки в багатоквартирних будівлях і приватних будинках.

· Віддалений моніторинг через один простий у використанні мобільний застосунок.

Schneider Electric, лідер цифрової трансформації в галузі енергетичного менеджменту та автоматизації, запустила в Європі Schneider Charge Pro, надійне, енергоефективне рішення для заряджання електромобілів (EV), щоб прискорити впровадження електромобілів серед власників комерційних автопарків і багатоквартирних будинків. Відповідно до Директиви ЄС щодо енергоефективності будівель (EPBD), яка вимагає модернізації зарядних пристроїв для електромобілів до 2027 року, Schneider Charge Pro прагне усунути ключові перешкоди для зростання в складному та фрагментованому ринковому ландшафті як комплексне, доступне рішення для електромобільності.

Більше, ніж просто зарядна станція, Schneider Charge Pro - є частиною повністю інтегрованого готового рішення, яке спрощує процес заряджання від початку до кінця, полегшуючи операторам зарядних точок (CPO) і власникам будівель модернізацію або встановлення нових зарядних станцій для електромобілів, а електрикам – легкий і плавний процес встановлення. Це рішення також постачається з відкритим системним програмним забезпеченням, яке ефективно відстежує час заряджання, спрощуючи процес відшкодування CPO працівникам, які заряджають електромобілі, які є частиною автопарку житлового комплексу.

Це відкрите рішення доповнюють два нові продукти, призначені для швидкого та надійного доступу до зарядки електромобілів для автомобілів, фургонів та іншого електротранспорту. Рішення EVCE MFH, розроблене спеціально для багатоквартирних будинків, керує навантаженнями електроенергії в режимі реального часу, дозволяючи заряджати велику кількість електромобілів без перевантаження або порушення електропостачання для орендарів або будівлі. Це підтримується новим хмарним інструментом віддаленого моніторингу, який дозволяє здійснювати попереднє введення в експлуатацію за межами підприємства та швидше вводити в експлуатацію на місці за допомогою єдиного інтуїтивно зрозумілого мобільного застосунку.

«Оскільки ринок і нормативно-правове поле стрімко розвиваються, Schneider Electric продовжує лідирувати в новій енергетичній епосі», – зазначив Надеж Петі, директор з інновацій Schneider Electric. «Schneider Charge Pro базується на нашій столітній спадщині інновацій у сфері енергоменеджменту, пропонуючи відкрите, доступне та ефективне рішення для заряджання електромобілів, розроблене для того, щоб дати можливість компаніям легко електрифікувати свої автопарки. Спрощуючи впровадження електромобілів для операторів автопарків, власників будівель, електриків і багатоквартирних будинків, ми забезпечуємо відповідність нормам ЄС, одночасно допомагаючи компаніям прискорити досягнення цілей електрифікації, рухатися вперед та здійснювати перехід до сталої енергетики».

Рішення для заряджання електромобілів Schneider Charge Pro тепер доступне у Франції, Україні та Гонконгу, а протягом року доступний для інших країн.

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Про Schneider Electric

Мета Schneider – створювати вплив, надаючи всім можливість максимально використовувати нашу енергію та ресурси, забезпечуючи прогрес і сталість для всіх. Ми називаємо це Life Is On.

Наша місія — бути надійним партнером у сфері сталого розвитку та ефективності.



Ми є глобальним лідером галузевих технологій, запроваджуючи світовий досвід у сфері електрифікації, автоматизації та цифровізації для розумних галузей промисловості, надійної інфраструктури, перспективних центрів обробки даних, інтелектуальних будівель та інтуїтивно зрозумілих будинків. Спираючись на наш глибокий досвід у галузі, ми надаємо інтегровані наскрізні промислові рішення IoT із підтримкою штучного інтелекту з підключеними продуктами, автоматизацією, програмним забезпеченням і послугами, створюючи цифрові двійники, щоб забезпечити прибуткове зростання для наших клієнтів.

Головним ресурсом нашої компанії є 150 000 співробітників та понад мільйон партнерів, які працюють у понад 100 країнах світу, щоб забезпечити близькість до наших клієнтів та заінтересованих сторін. Ми підтримуємо різноманітність та інклюзію в усьому, що робимо, керуючись нашою значущою метою сталого майбутнього для всіх.

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