Економіка

19:42 03.03.2025

Ліцензії торгівлі підакцизом суб’єктів, що не оновили фіскальні чеки, можуть бути анульовані

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Ліцензії торгівлі підакцизом суб’єктів, що не оновили фіскальні чеки, можуть бути анульовані
Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1797184310641654&set=ecnf.100010503072340&locale=uk_UA

Суб’єкти господарювання, що не оновили програмне забезпечення та форму реєстратора розрахункових операцій (РРО) можуть бути позбавлені ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами, наголосила народна депутатка та ексголова комітету Верховної Ради із питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Абсолютно всі суб'єкти, які не оновили програмне забезпечення в РРО та видають фіскальні чеки за старою формою, та які оновили програмне забезпечення в РРО для видачі фіскальних чеків за новою формою, але версія такого програмного забезпечення не відповідає Держреєстру на момент здійснення продажу товару – можуть бути позбавлені ліцензії на право роздрібної торгівлі підакцизними товарами", - написала вона в Facebook в понеділок.

За її словами, такі висновки можна зробити через опублікований ДПС в понеділок допис, в якому орган попереджає про необхідність дотримання законодавства при роздрібній торгівлі підакцизними товарами - пальним, алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Вона підкреслила, що ДПС наголосила, що для збереження ліцензії необхідно, зокрема "не допускати порушень порядку проведення розрахунків" та використовувати лише ті касові апарати (РРО/ПРРО), які формують та передають розрахункові документи відповідно до законодавства.

Вона додала, що до таких касових апаратів відносяться виключно ті, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій (в реєстрі зазначена і версія внутрішнього програмного забезпечення РРО.

"Останнє оновлення Держреєстру відбулося 10.09.2024 року, ще задовго до появи славнозвісного наказу Мінфіну №601 про нову форму чеків. Отже, !!! Це навіть не штраф 150% від суми операції – Це анулювання ліцензії", - резюмувала нардепка.

У понеділок, 17 лютого, Южаніна у своєму Телеграм написала, що з 1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена. За її словами, причиною цього є вимога з 1 березня використовувати тільки РРО, що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601. Водночас, наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку.

Згідно з її повідомленням, на АЗС дозволено використовувати винятково традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального. Вона додала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців).

 

Теги: #бізнес #фіскальні_чеки

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