Економіка

10:35 27.02.2025

Кількість клієнтів McDonald’s Україна в 2024р. зросла на 16%

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Кількість клієнтів McDonald’s Україна в 2024р. зросла на 16%
Фото: McDonald's

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald’s повідомило про зростання кількості клієнтів всіх каналів продажу до 103 млн у 2024 році, що на 16% більше, ніж у 2023 році.

Як повідомляється у пресрелізі, компанія поступово повертається до показника 2021 року, який становив 125 млн клієнтів.

Завдяки послідовному дотриманню стратегії рівень задоволеності клієнтів “МакДональдз” в Україні стабільно зростає: з 89% у 2021 році до 96,7% у 2024 році.

Перший заклад мережі McDonald’s в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 109 ресторанів працюють у 36 населених пунктах країни, ще 15 ресторанів лишаються зачинені з вимог безпеки.

Теги: #mcdonalds #клієти

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