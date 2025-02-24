Голова НКЦПФР ставить завдання за 2 роки мати в Україні 5 IPO або SPO, першим може стати "Укрпошта"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) працює над збільшенням кількості привабливих інструментів на ринку, окрім облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), стоїть завдання допомогти з організацією в найближчі два роки мінімум п'яти первинних або вторинних первинних розміщень (IPO або SPO), повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

"Тепер потрібно, щоб з'явилось щось, крім ОВДП. Особисто я ставлю собі KPI, щоб до кінця моєї каденції (23 лютого 2027 року – ІФ-У) в нас з'явилося хоча б п’ять знаних на всю країну, а може й ширше, емітентів. Швидше за все, це може бути навіть не IPO, а SPO", --сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

На думку голови комісії, такою компанією могла б стати державна "Укрпошта", з генеральним директором якої Ігорем Смілянським розмова про це йшла ще до війни и продовжується.

"Я гадаю, що в цього SPO є великі шанси, тому що у людей точно є апетит до інвестування. У нас також є третій рівень пенсійного забезпечення, і фондам треба кудись вкладати, окрім ОВДП і банківських депозитів. "Укрпошта" – зрозумілий сервіс, ідея Ігоря – не просто конкурувати з "Новою поштою", а зробити такий український Amazon: буде розрахункова частина, буде сервіс доставки, модернізований ІТ – тобто буде зрозуміла бізнес-модель, в яку можна вкладатися", – відзначив Магомедов.

На його думку, для IPO або SPO можуть також розглядатися державні банки, можливо, навіть "Укрзалізниця".

"Ніхто ж не каже, що держава має віддати все, ні, мова про міноритарний пакет. Це якраз додає так званою надійності, що держава керує, вона не кине напризволяще. Я певен, що якщо Смілянський зробить своє SPO - його куплять, там просто не буде варіантів. Тоді прибіжить хтось інший з корпоративного бізнесу, і теж захоче випустити. Воно так працює", - пояснив голова НКЦПФР.

Він підкреслив, що важлива поява на ринку акцій, які дійсно було випущено задля залучення капіталу, тому що до цього акції випускалися у процесі приватизації, і менеджмент компаній в більшості випадків не був зацікавлений в тому, щоб підтримувати свій імідж в очах інвесторів.

Магомедов додав, що паралельно регулятор покращуватиме контроль для захисту інвесторів.

"Для цього ми почали докорінно змінювати саму Комісію, будемо змінювати вимоги до звітності. Ми її, з одного боку, спростимо, а з іншого боку, хочемо перейти до так званого ризик-орієнтованого підходу. Сподіваюся, що десь до кінця року вже будуть результати, коли ЗМІ, наші професійні учасники, кінцеві споживачі відчують зміни, що у нас відбулися. Зміняться механізми подачі звітності, вимоги до пруденційних нормативів, до надання цієї інформації", – повідомив голова НКЦПФР.

"Тобто ми зробимо все простіше, зрозуміліше, але контроль буде чіткішим та жорсткішим", – підсумував Магомедов.