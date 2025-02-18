Інтерфакс-Україна
Економіка
18:23 18.02.2025

Restaurant Brands викупила у партнерів частки в китайському підрозділі Burger King

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Restaurant Brands викупила у партнерів частки в китайському підрозділі Burger King

Канадська Restaurant Brands International (RBI), що володіє мережами ресторанів швидкого обслуговування Burger King, Рopeyes Louisiana Kitchen і Tim Hortons, викупила частки TFI Asia Holdings і Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII (Cartesian) у китайському підрозділі Burger King.

У результаті RBI стала власником практично 100% Burger King China, йдеться в прес-релізі компанії. Частки інвесторів були викуплені за $158 млн.

TFI була важливим партнером RBI в розширенні мережі ресторанів Burger King у Китаї, наголошується в прес-релізі. Завдяки їй мережа бренду, що налічувала 60 ресторанів у 2012 році, зросла до теперішнього часу приблизно до 1,5 тис. закладів. Компанія залишиться партнером RBI і продовжить розвивати операції Burger King у Туреччині.

У Китаї RBI шукатиме нового місцевого партнера.

Cartesian також відігравала важливу роль у підтримці Burger King у Китаї, і вона залишиться партнером RBI в розвитку бренду Tim Hortons у країні, зазначила RBI.

Теги: #burger_king #китай

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