Інтерфакс-Україна
Економіка
15:22 11.02.2025

Рада вперше відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію

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Рада вперше відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію

Верховна Рада вперше відправила на всенародне обговорення законопроєкт про кредитну історію (№12260) , повідомила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

“Законопроєкт вперше відправлено на всенародне обговорення”, - написала Геращенко у Телеграм.

Як повідомив у Телеграм народний депутат Ярослав Железняк (фракція “Голос”), на пленарному засіданні у вівторок законопроект №12260 в першому читанні підтримали лише 211 парламентарів (для прийняття рішення необхідно мінімум 226 голосів “за” - ІФ-У).За його словами, всенародне обговорення підтримали 226 нардепов.

Законопроєкт про кредитну історію зареєстровано в Верховній Раді 28 листопада 2024 р.

 

 

Теги: #кредитна_історія #рада

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