Інтерфакс-Україна
Економіка
17:11 07.02.2025

Київ збільшив фонд зарплати на 2,4 млрд грн, насамперед для освітян

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Київ збільшив фонд зарплати на 2,4 млрд грн, насамперед для освітян

Київ спрямовує додаткові 2,4 млрд грн на фонд заробітної плати, що дозволить збільшити розмір виплат для педагогів і працівників закладів освіти у 2025 році, повідомляє Київська міська державна адміністрація (КМДА).

"За дорученням Київського міського голови Департамент освіти і науки провів співбесіди з керівниками районних управлінь освіти щодо фінансування заробітних плат і стимулювання працівників галузі. За результатом обрахунків прийняли рішення підвищити зарплати працівникам галузі приблизно на 30% відповідно до кваліфікаційної категорії", - йдеться в повідомленні на сайті в п’ятницю.

Як повідомляється, уже в січні додаткові виплати з фонду оплати праці отримали освітяни в семи районах столиці: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Подільському, Святошинському та Солом’янському. У Печерському районі надбавки поки що отримали лише працівники дошкільної та позашкільної освіти.

"Київ виконує взяті на себе зобов’язання, забезпечуючи фінансування та підтримку педагогів. На жаль, ми не можемо змінити ставку (це функція держави), тому кошти будуть додані у вигляді премій. Очікуємо, що найближчим часом усі райони столиці завершать виплату надбавок, які у 2025 році стануть щомісячними", – наводяться в повідомленні слова заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

Теги: #київ #зарплати #освітяни

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