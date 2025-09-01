Гідність, втілена в людині: вечір пам’яті Андрія Парубія

Андрій Парубій залишиться в пам’яті мільйонів українців як символ Майдану та боротьби за свободу. Про це на вечері пам’яті Андрія Парубія сказав перший заступник голови партії "УДАР Віталія Кличка", керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний.

"Андрій Парубій - це людина-символ. Символ революції, символ Майдана. Він залишиться в пам’яті як людина великої відваги, принципів і любові до України. Людина, що уособлювала собою боротьбу за свободу", - сказав Артур Палатний.

Не випадково люди зібралися саме на Майдані, щоб згадати Андрія Парубія, зазначив Палатний

"Місце зустрічі не могло бути іншим. Важко уявити Майдан, нашу боротьбу без Андрія Парубія. Він пройшов два Майдани. Завжди був поруч із людьми – під час кожного штурму Майдану", - згадує перший заступник голови УДАРу.

Віталій Кличко, який виїхав до Львова на прощання, закликав українців бути обʼєднаними як ніколи. Ми маємо обʼєднатись навколо памʼяті про Андрія, наголосив Палатний.

Раніше стало відомо, що 30 серпня у Львові невідомий розстріляв відомого політичного діяча, ексголову Верховної Ради України, народного депутата Андрія Парубія. Він загинув на місці.

Сьогодні на Хмельниччині був затриманий підозрюваний у вбивстві Парубія. Ним виявився 52-річний львів'янин. Правоохоронці повідомили, що за цим злочином простежується російський слід.