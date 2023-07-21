SAP у II кварталі збільшила виторг і скориговану EPS слабкіше за очікування

Німецька SAP SE, найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами, у другому кварталі збільшила операційний прибуток на 28%, виторг - на 5%.

Як повідомляється в пресрелізі компанії, операційний прибуток у квітні-червні становив 1,358 млрд євро проти 1,060 млрд євро за аналогічний період попереднього року. Скоригований операційний прибуток зріс на 23% - до 2,058 млрд євро.

Прибуток на акцію (EPS) збільшився на 15%, до 0,62 євро, скоригована EPS - на 12%, до 1,07 євро.

Операційна рентабельність підвищилася до 18% з 14,7% роком раніше.

Виторг зріс до 7,554 млрд євро порівняно з 7,207 млрд євро. Зокрема доходи від "хмарних" послуг збільшилися на 19% - до 3,316 млрд євро. Водночас надходження від продажу ліцензій на програмне забезпечення та підтримки користувачів скоротилися на 6%, становивши3,189 млрд євро.

Аналітики, яких опитало FactSet, у середньому оцінювали виторг компанії на рівні 7,6 млрд євро, скоригований прибуток на акцію - в 1,17 євро.

SAP поліпшила прогноз скоригованого операційного прибутку за підсумками 2023 року до 8,65-8,95 млрд євро з 8,6-8,9 млрд євро, але знизила очікування щодо "хмарного" виторгу до 14-14,2 млрд євро з 14-14,4 млрд євро. Обидва показники не враховують коливання валютних курсів.

Компанія, як і раніше, очікує річний показник вільного грошового потоку на рівні 4,9 млрд євро проти 4,4 млрд євро у 2022 році.

Американські депозитарні розписки на акції SAP подорожчали на 0,4% за підсумками додаткових торгів у четвер. На регулярній сесії їхня вартість знизилася на 6,3%.