Інвестиції

07:44 16.12.2023

SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

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SAP інвестує у 2024 році EUR2 млн у локалізацію продуктів в Україні

Розробник програмного забезпечення і хмарних сервісів компанія SAP (Німеччина) планує інвестувати EUR2 млн у локалізацію своїх продуктів в Україні у 2024 році, повідомило Мінцифри у фейсбуці.

"Від початку 2022 року компанія (SAP) підтримує Україну, надаючи послуги та ліцензії на програмне забезпечення безоплатно, - зараз вона вирішила продовжити це робити до кінця першого кварталу 2024 року", - написав віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у фейсбуці у п'ятницю.

За даними Мінцифри, надана Україні технологічна підтримка компанії за 2023-2024 роки оцінюється в EUR65 млн.

Федоров нагадав, що 2023 року Міноборони запровадило систему від SAP, яка допомагає управляти частиною ресурсів, зокрема, вона прискорила обробку заявок від бригад на постачання речей. На сьогодні продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 із 31 країни-члена НАТО працюють у цій системі, уточнив віцепрем'єр.

За його словами, також продукти SAP допомагають у сфері медичних закупівель. "У цю сферу впровадили хмарне рішення, щоб швидко знаходити і залучати постачальників, які можуть доставити критично необхідні товари. Ще компанія допомогла налаштувати каталоги для пошуку та порівняння цін на конкретні медичні товари - це дало змогу закуповувати їх за нижчими цінами", - зазначив Федоров.

У Мінцифри також нагадали, що нещодавно SAP запустила рішення ERP для середнього бізнесу GROW with SAP, а приєднання до SAP Business Network спрощує вихід українських товарів на міжнародні ринки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України впроваджує автоматизовану систему управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), яка є однією з провідних систем у сфері логістики у світі.

 

Теги: #інвестиції #німеччина #sap

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