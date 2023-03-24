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18:16 24.03.2023

В Україні з'явиться новий супутниковий телеканал "Армія ТБ" - Нацрада з телерадіомовлення

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В Україні з'явиться новий супутниковий телеканал "Армія ТБ" - Нацрада з телерадіомовлення

Найближчим часом в Україні розпочне роботу новий супутниковий телеканал "Армія ТБ", повідомляє пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

"Незабаром на супутнику з'явиться новий український телеканал "Армія ТБ". Ліцензію на супутникове мовлення строком на 10 років Національна рада видала Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України, м. Київ", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що мовник обрав інформаційно-аналітичний формат із фільмопоказом та добіркою публіцистичних і музичних творів.

"Як пояснив медіаменеджер і продюсер, який тепер служить у Міноборони, Ілларіон Павлюк, це канал, який створюють військові для військових і про військових. Його цільовими аудиторіями також є сім'ї, родичі, друзі військових, а також ті, хто потенційно можуть прийти до лав Збройних сил", - зазначають у Нацраді.

Водночас там уточнюють, що, незважаючи на те, що цільовою аудиторією телеканалу будуть українські військові та їхні сім'ї, увесь контент має бути також зрозумілим для цивільних осіб.

Теги: #нацрада_телерадіомовлення #армія_тб

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