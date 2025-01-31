Інтерфакс-Україна
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13:01 31.01.2025

Закон про медіа не забороняє поширення телеканалами інформації про езотеричні практики і екстрасенсів - Нацрада з телерадіо

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Закон про медіа не забороняє поширення телеканалами інформації про езотеричні практики і екстрасенсів - Нацрада з телерадіо

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення заявляє, що законом "Про медіа" не передбачена заборона на поширення телеканалами інформації щодо недоказової медицини, езотеричних практик, нумерології та екстрасенсів.

"Статтями 36, 42,119 закону України "Про медіа" встановлено заборону щодо поширення певної інформації в медіа та на платформах спільного доступу до відео. Повідомляємо, що заборона поширення щодо недоказової медицини, езотеричних практик, нумерології,  екстрасенсів, гадалок, карт Таро і феншуй зазначеними статтями закону не передбачена", - йдеться у відповіді Нацради на звернення агентства "Інтерфакс-Україна", в якому запитувалося, чи існують законодавчі обмеження щодо трансляції в ефірах національних і регіональних телеканалів сюжетів, які популяризують недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію,  екстрасенсів, гадалок, карт Таро і феншуй.

В той же час, у відомстві зазначили, що згідно закону "Про рекламу" забороняється здійснення телепродажу послуг з ворожіння та гадання, народної чи нетрадиційної медицини, а також товарів, пов'язаних з такими послугами.

Відзначаються, що телепродаж у лінійних аудіовізуальних медіа має бути відокремленим від інших програм на його початку і наприкінці за допомогою звукових, візуальних, комбінованих засобів, титрів або коментарів ведучих з використанням слів "телепродаж" або "телемагазин".

Як повідомлялося, 6 січня в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в часовому слоті телеканалу "1+1" вийшов сюжет під назвою "Астрологічний прогноз на 2025 рік". У ньому кореспондент телеканалу інтерв'ює екстрасенсів, астронумерологів і майстрів практики феншуй, які на основі карт таро і нумерології дають прогнози щодо контрнаступу українських військ, деокупації територій, весняних перемовин за посередництва Дональда Трампа й підписання угод. Журналісти телеканалу в сюжеті не ставлять під сумнів вищезгадані езотеричні практики, а лише наголошують, що "чи вірити в ці передбачення, чи не вірити в ці передбачення, кожен для себе вирішує сам".

Пізніше, у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна", в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявили, що не можуть впливати на показ телеканалами в телемарафоні сюжетів про недоказову медицину, езотеричні практики, нумерологію та екстрасенсів.

Теги: #закон_про_медіа #нацрада_телерадіомовлення

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