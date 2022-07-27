Кібершахраї поширюють фейкові пости про "Грошову допомогу" - CERT-UA

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про поширення у популярних месенджерах фейкових постів із темою виплати грошової допомоги.

"Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які врешті-решт потраплять до шахраїв", - зазначається у повідомленні служби в телеграм-каналі в середу.

Крім цього, зловмисники використовують фішингові сайти, що імітують сторінки найпопулярніших українських банків.

Щоб не потрапити на хитрощі шахраїв, фахівці CERT-UA радять довіряти тільки офіційним ресурсам, не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах, а у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті негайно заблокувати платіжну картку.