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17:34 27.07.2022

Кібершахраї поширюють фейкові пости про "Грошову допомогу" - CERT-UA

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Кібершахраї поширюють фейкові пости про "Грошову допомогу" - CERT-UA

Урядова команда реагування на надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Державній службі спецзв'язку та захисту інформації, попереджає про поширення у популярних месенджерах фейкових постів із темою виплати грошової допомоги.

"Для отримання допомоги шахраї пропонують перейти за посиланням та ввести дані для входу в онлайн-банкінг, які врешті-решт потраплять до шахраїв", - зазначається у повідомленні служби в телеграм-каналі в середу.

Крім цього, зловмисники використовують фішингові сайти, що імітують сторінки найпопулярніших українських банків.

Щоб не потрапити на хитрощі шахраїв, фахівці CERT-UA радять довіряти тільки офіційним ресурсам, не вводити реквізитів платіжних карток на незнайомих і підозрілих вебсайтах, а у разі помилкового введення даних на шахрайському вебсайті негайно заблокувати платіжну картку.

Теги: #кібершахрайство

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