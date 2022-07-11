Телеком

17:16 11.07.2022

Ахметов передає медіабізнес державі – заява

2 хв читати
Ахметов передає медіабізнес державі – заява

Бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід інвестиційної компанії SCM, яка належить йому, з медіабізнесу та передачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - йдеться в заяві Ахметова про активи "Медіа Групи Україна", оприлюдненій у понеділок.

За його словами, таке рішення продиктоване набуттям чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - заявив бізнесмен.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, і загальний обсяг вкладених у нього інвестицій перевищив $1,5 млрд. "Але найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" й "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу. Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю й за наш спільний успіх", – додав Ахметов.

"Медіа Група Україна" об’єднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сьогодні" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.

Власником медіахолдингу є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.

Теги: #ахметов #медіабизнес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:00 11.07.2022
Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

Подоляк: Рішення Ахметова про передачу медіабізнесу державі – гідний приклад

18:32 11.07.2022
Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

Потрібно більше інформації – міністр Ткаченко про вихід Ахметова з медіабізнесу

11:34 11.07.2022
CКM вимагатиме від Росії компенсації в усіх міжнародних та національних інстанціях - Ахметов

CКM вимагатиме від Росії компенсації в усіх міжнародних та національних інстанціях - Ахметов

14:35 07.07.2022
Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

Ахметов передав на допомогу ЗСУ та на гуманітарні цілі 2,7 млрд грн

10:14 27.06.2022
Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

Ахметов подав проти Росії позов до ЄСПЛ

19:37 08.06.2022
Президент ФК "Шахтар" Ахметов надасть фінансову допомогу клубам і дитячим футбольним проєктам

Президент ФК "Шахтар" Ахметов надасть фінансову допомогу клубам і дитячим футбольним проєктам

14:01 02.06.2022
65% українців знають про благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова під час війни – дані соцопитування

65% українців знають про благодійну допомогу від Фонду Ріната Ахметова під час війни – дані соцопитування

15:50 01.06.2022
Бізнес SCM, Фонд Ахметова та ФК "Шахтар" спрямували на допомогу Україні та українцям під час війни 2,4 млрд грн

Бізнес SCM, Фонд Ахметова та ФК "Шахтар" спрямували на допомогу Україні та українцям під час війни 2,4 млрд грн

10:09 01.06.2022
Ахметов віддав на допомогу Україні 2,4 млрд грн

Ахметов віддав на допомогу Україні 2,4 млрд грн

19:07 25.05.2022
Ахметов вірить у перемогу України з Кримом і Донбасом

Ахметов вірить у перемогу України з Кримом і Донбасом

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

ДТЕК зазнав кібератаки з боку Росії

Хакери використовують для кібератак в Україні теми штрафів від податкового та ядерного тероризму

Українська ІТ-армія з 13 до 19 червня атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів

CERT-UA попереджає про кібератаку на українські медіа

ОСТАННЄ

Маск повідомив Twitter про відмову від угоди щодо купівлі соцмережі

Єврокомісія закликала операторів мобільного зв'язку продовжити застосовувати знижки для українців у Європі

Збитки "Vodafone Україна" з початку війни досягли майже 2 млрд грн

CERT-UA попереджає про кібератаки на державні структури України

Верховний Суд визнав протиправними дії Нацради з телерадіомовлення щодо анулювання ліцензії телеканалу "Прямий"

Viber знову доступний у Херсоні та області

Команда Rakuten Viber продовжує підтримує роботу застосунку в Херсоні

Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

"Київстар" виділяє 300 млн грн для відновлення цифрової інфраструктури України

Нацпрограма з цифровізації України передбачає $100 млн інвестицій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА