Ахметов передає медіабізнес державі – заява

Бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про вихід інвестиційної компанії SCM, яка належить йому, з медіабізнесу та передачу ліцензій усіх її ЗМІ державі у зв'язку з набуттям чинності антиолігархічним законом.

"Я прийняв вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ", - йдеться в заяві Ахметова про активи "Медіа Групи Україна", оприлюдненій у понеділок.

За його словами, таке рішення продиктоване набуттям чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", - заявив бізнесмен.

За його словами, медіахолдинг "МГУ" створювався з 2000 року, і загальний обсяг вкладених у нього інвестицій перевищив $1,5 млрд. "Але найбільша інвестиція – це внесок кожного з 4 000 журналістів і співробітників нашої медійної команди. Завдяки вашій роботі канали "Україна" й "Україна 24" стали лідерами в Україні за глядацькою аудиторією, а канали групи "Футбол" збирали мільйони вболівальників перед екранами. Тому мені важко приймати рішення про вихід із медійного бізнесу. Я хочу подякувати кожному за нашу спільну працю й за наш спільний успіх", – додав Ахметов.

"Медіа Група Україна" об’єднує національний ефірний телеканал "Україна", загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24", розважальний молодіжний телеканал "НЛО TV"; тематичні канали "Індиго TV", телеканали "Футбол 1/2/3"; регіональні телеканали "Донбас", "34 телеканал", "Сигма"; оператора супутникового телебачення Xtra TV; міжнародні канали Ukraine 1/ Ukriane 2, NLO TV 1/ NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіаагентство повного циклу "Медіа Партнерство Баїнг"; групу новин "Україна", мультимедійну платформу "Україна" - теленовини "Сьогодні" та сайт segodnya.ua; кросплатформний проєкт Vogue UA та ОТТ-платформу OLL.TV.

Власником медіахолдингу є група "Систем Кепітал Менеджмент" Ріната Ахметова.