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13:45 23.06.2022

Реєстри "Хостмайстра", "Координатора" та "НВП "Трайфл" відкладають остаточне видалення доменних імен до кінця воєнного стану

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Реєстри "Хостмайстра", "Координатора" та "НВП "Трайфл" відкладають остаточне видалення доменних імен до кінця воєнного стану

Реєстр домену .UA компанія "Хостмайстер" повідомляє про те, що доки режим воєнного стану, остаточного видалення доменних імен не буде, відповідно, імена можуть бути відновлені.

Згідно з повідомленням на сайті "Хостмайстра", зазвичай після видалення імені воно ще 30 днів зберігається в реєстрі, після чого видаляється остаточно.

"Але зараз, доки діє режим воєнного стану, остаточного видалення не відбувається, і імена можуть бути відновлені (...) Для повернення доменного імені, яке було видалено або термін дії якого завершився після 24 лютого 2022 року, необхідно звернутися до свого реєстратора ( ...) Відновлення можливе у публічних доменах, які обслуговують реєстри компаній "Хостмайстер", "Координатор" та "НВП "Трайфл", зокрема com.ua, org.ua, net.ua, kiev.ua, kyiv.ua та низка регіональних доменів", - наголошується в повідомленні компанії.

Водночас відновлення імені коштує стільки є , як і його продовження.

Також, у "Хостмайстрові" повідомляють, що у травні в домені .UA було відновлено 1178 доменних імен.

"Йдеться про імена, які не були продовжені або видалені реєстрантом після 24 лютого 2022 року. Найбільша кількість повернутих імен - 882 - у публічному домені com.ua. У 2021 році в домені .UA щомісяця відновлювалося близько 120 - 150. березні поточного року цей показник становив 211, у квітні – 808 імен", - зазначили у компанії.

Домен .UA працює у штатному режимі.

 

Теги: #домен #ua

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