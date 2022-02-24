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09:49 24.02.2022

Атаки на кіберпростір України тривають, держінформресурси працюють стабільно – Федоров

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Атаки на кіберпростір України тривають, держінформресурси працюють стабільно – Федоров

Кібератаки на інформаційний простір України, що посилилися 23 лютого 2022 року, тривають, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Усю ніч ми захищали кіберпростір. Атаки на всі базові інформаційні ресурси відбувалися і тривають без зупинок. Поки що все стабільно", - написав Федоров у своєму Телеграм-каналі.

Він наголосив, що всі команди кібервійськ на місцях.

Як повідомлялося, Держслужба спеціального зв'язку та захисту інформації повідомила про посилення DDоS-атак на сайти українських держорганів та банків, які безперервно тривають з 15 лютого 2022 року.

"Атакуючі, особливо не ховаючись, використовують для фішингових розсилок та DDоS-атак бот-мережі, які наші спецслужби однозначно ідентифікують як пов'язані зі спецслужбами країни-агресора", - наголошують у Держспецзв'язку.

Теги: #кібератаки
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