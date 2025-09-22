Rothschild&Co розпочала аналіз Kyivstar Group з рекомендації "купувати"

Фінансова компанія Rothschild&Co минулого тижня оголосила про аналітичне покриття Kyivstar Group, акції якої котируються на біржі Nasdaq під тикером KYIV, встановивши рекомендацію “купувати” та цільову ціну у розмірі $15,30 за акцію, повідомила фінансова платформа GuruFocus.

Згідно з інформацією фінансової платформи, в кінці серпня цього року компанія New Street Research під керівництвом аналітика Кріса Хоара також почала аналіз Kyivstar Group з рекомендацією “Купувати” та цільовою ціною $16,00 за акцію.

Як повідомлялося, акції Kyivstar Group, якій належить найбільший український оператор зв’язку “Київстар”, почали котируватися на Nasdaq в середині серпня цього року після завершення угоди зі SPAC компанією Cohen Circle. В перший день торгів під тікером KYIV курс акцій знизився на 7,4% – до $11,52, що відповідало капіталізації $2,437 млрд. На закриття торгів 19 вересня курс становив $11,27 за акцію.

Президент компанії Олександр Комаров наприкінці серпня повідомив журналістам про наявність ще двох незалежних оцінок: згідно з першою за 12 місяців ціна однієї акції досягне $14, згідно з другою – $19,8, але не назвав цих аналітиків.

“Київстар” обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів “Домашнього інтернету”. Портфель цифрових сервісів охоплює медичну платформу Helsi, платформу кіно й телебачення “Київстар ТБ” та компанію - лідера з райдхейлінгу та доставки - Uklon. “Київстар” також є постачальником рішень для корпоративних клієнтів, надаючи послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки ПЗ в Україні та є партнером для міжнародних технологічних компаній, як-от Starlink.

“Київстар” за перше півріччя 2025 року збільшив EBITDA на 32% - до $06 млн, його виручка зросла на 28% – до $539 млн.

Основним акціонером Kyivstar Group з часткою 89,6% є телекомунікаційний холдинг VEON, який до виводу “Київстару” на біржу був 100% його власником.