Інтерфакс-Україна
Телеком
11:40 15.08.2025

Дія.Картка додала àбанк в перелік партнерів

1 хв читати
Дія.Картка додала àбанк в перелік партнерів
Фото: https://t.me/diia_gov/

Платформа Дія росширила перелік банків-партнерів Дія.Картки.

"Відтепер відкрити мультирахункову картку можна і в àбанк. Забудьте про кілька банківських карток для державних виплат, адже кошти надходитимуть на універсальну Дія.Картку", - повідомляє пресслужба платформи в телеграм-каналі.

Отримати картку можна через застосунок Дія або через застосунок банка-партнера. Наразі до списку входять ПриватБанк, Monobank, Банк Кредит Дніпро та àбанк.

Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції.

Теги: #а_банк #діякартка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 30.07.2025
Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

Кабмін затвердив "Дія.Картку" - Свириденко

13:00 15.01.2025
Sense Bank запускає Дія.Картку для отримання виплат за державними програмами Ветеранський спорт та єКнига

Sense Bank запускає Дія.Картку для отримання виплат за державними програмами Ветеранський спорт та єКнига

20:18 23.11.2020
ВС переніс на 16 грудня перегляд рішення щодо виплати ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

ВС переніс на 16 грудня перегляд рішення щодо виплати ПриватБанком А-Банку 364 млн грн

14:00 13.10.2020
ПриватБанк, monobank та А-Банк підключили можливість шерингу цифрових документів

ПриватБанк, monobank та А-Банк підключили можливість шерингу цифрових документів

16:27 25.05.2020
ПриватБанк спробує повернути виплачені А-Банку і ФК "Динамо-Київ" 407 млн грн, у зв'язку з підтвердженням Суркісом участі в медіагрупі "1+1"

ПриватБанк спробує повернути виплачені А-Банку і ФК "Динамо-Київ" 407 млн грн, у зв'язку з підтвердженням Суркісом участі в медіагрупі "1+1"

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

"Київстар" у II кв.-2025 збільшив EBITDA на 23,5%, наростив виручку на 25,8%

Україна зможе приєднатися до зони ЄС "роумінг як вдома" з 2026 року - Єврокомісія

Національний освітній проєкт CDTO Campus розглядає можливість виходу на міжнародний рівень

Причиною збою у доступі до стрічок агентства "Інтерфакс-Україна" стала проблема із енергозабезпеченням датацентру в Нідерландах

ОСТАННЄ

"Київстар" розпочав торги акціями під тікером KYIV на Nasdaq

Харків та Бородянка доєднаються до тестування 5G в Україні

"Vodafone Україна" оголосив черговий викуп євробондів майже на $4 млн

"Нова пошта" стала №1 в Європі за кількістю поштоматів в одній країні, очікує 63%-го стрибка відправлень через них у 2025р

Власник "Київстару" VEON завершив продаж частки "Білайн Киргизстан" державному Eldik Bank

"Київстар" проводить тестування супутникової технології Starlink Direct to Cell в Україні для запуску восени

Київстар планує восени запустити можливість надсилати SMS через супутник – прем'єр

Сервіс "е-Підприємець" у "Дії" розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

"Vodafone Україна" викупив євробонди на $5,2 млн

Сьогодні День військ зв’язку ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА