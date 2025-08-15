11:40 15.08.2025
Дія.Картка додала àбанк в перелік партнерів
Фото: https://t.me/diia_gov/
Платформа Дія росширила перелік банків-партнерів Дія.Картки.
"Відтепер відкрити мультирахункову картку можна і в àбанк. Забудьте про кілька банківських карток для державних виплат, адже кошти надходитимуть на універсальну Дія.Картку", - повідомляє пресслужба платформи в телеграм-каналі.
Отримати картку можна через застосунок Дія або через застосунок банка-партнера. Наразі до списку входять ПриватБанк, Monobank, Банк Кредит Дніпро та àбанк.
Послуга реалізована Міністерством цифрової трансформації України за підтримки "Проєкту підтримки Дія", який Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансування Швеції.