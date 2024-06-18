Спорт

14:32 18.06.2024

У німецьких містах закривають фан-зони на Євро-2024 через негоду

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У німецьких містах закривають фан-зони на Євро-2024 через негоду

У кількох німецьких містах, де відбуваються матчі чемпіонату Європи з футболу 2024 року, у вівторок закриють фанатські зони через попередження про можливу бурю, повідомляє Associated Press.

У німецькій метеорологічній службі повідомили, що сильні грози очікуються в західній і центральній Німеччині починаючи з полудня. У зв'язку з цим міста в районах, де відбуватимуться матчі, заявили про закриття фан-зон.

Зокрема, у Дортмунді, де у вівторок має відбутися матч Туреччина-Грузія, буде недоступний фанатський простір на площі Фріденсплац і зона для перегляду матчів у Вестфаленпарку. Фанатів, які не мають квитків на стадіон, просять залишитися вдома.

Буде також закрито фанатські зони в Кельні, Дюссельдорфі та Гельзенкірхені. У Кельні в середу відбудеться матч Шотландія-Швейцарія.

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року відбувається в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

Теги: #футбол #матчі #чемпіонат_європи

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