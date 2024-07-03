Спорт

03:11 03.07.2024

ЧЄ-2024: збірна Туреччини виграла у Австрії з рахунком 2:1 і пробилася до 1/4 фіналу

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ЧЄ-2024: збірна Туреччини виграла у Австрії з рахунком 2:1 і пробилася до 1/4 фіналу
Фото: Wikipedia

На матчі у Лейпцигу у вівторок збірна Туреччини мінімально переграла Австрію з рахунком 2:1, і вийшла до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи з футболу-2024, повідомляє Суспільне. Спорт.

Збірна Туреччини відкрила рахунок із кутового на першій хвилині матчу, збірна Австрії протягом першого тайму створювала небезпечні, проте безуспішні моменти біля воріт Туреччини. У другому таймі на 59-й хвилині Туреччина з другого стандарту забила другий гол, який зі свого кутового на 69-й хвилині парирувала Австрія. Останній шанс зрівняти рахунок у Австрії виник на останній хвилині матчу, однак він увінчався сейвом голкіпера Туреччини.

Таким чином, збірна Нідерландів виходить на збірну Туреччини у 1/4 фіналу, матч відбудеться у Берліні у суботу, 6 липня.

Як повідомлялося раніше, ЧЄ-2024 з футболу проходить у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року. Матчі 1/4 фіналу відбудуться у п'ятницю, зустрінуться збірні Іспанії та Німеччини, того ж дня зіграють Португалія та Франція. У суботу зустрінуться збірні Англії та Швейцарії, а також Нідерландів та Туреччини.

Теги: #футбол #чемпіонат_європи #чвертьфінал

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