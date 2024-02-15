Важкоатлетка Каміла Конотоп втретє стала абсолютною чемпіонкою Європи

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп здобула для збірної України три золоті нагороди у ривку, поштовху та за сумою двоборства на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики у Софії (Болгарія).

Як повідомила прес-служба партнера Федерації важкої атлетики України, мережі торгових центрів Епіцентр, Конотоп у ваговій категорії до 59 кг взяла 105 кг в ривку та 125 кг в поштовху. Це дало змогу їй за сумою двоборства (230 кг) впевнено випередити срібну призерку з Франції на 15 кг.

“Каміла — справжній боєць, українка, яка демонструє неймовірну силу волі. Чотири роки поспіль вона виборює по три нагороди на Чемпіонаті Європи й гучно заявляє про Україну на весь світ. Наші спортсмени демонструють незламний дух українського народу. Вітаю Камілу та її тренера Валерія Нікуліна з перемогою і бажаю всім вдалих виступів! Ми ж докладемо максимум зусиль, щоб створити найбільш сприятливі умови для розвитку й подальших перемог наших важкоатлетів,” — повідомив президент Федерації тяжкої атлетики України, засновник мережі ТЦ "Епіцентр" Олександр Герега, чиї слова наведені у прес-релізі.

На цьогорічному чемпіонаті збірну команду України представляють 10 жінок та 9 чоловіків. Срібну медаль 13 лютого у скарбничку збірної України приніс Павло Заліпський у ваговій категорії до 61 кг.

Згідно з повідомленням, чемпіонат триватиме до 20 лютого, попереду ще 13 виступів українських важкоатлетів.