Міжнародна федерація фехтування скасує обов'язкове рукостискання після інциденту з Харлан

Міжнародна федерація фехтування (FIE) ініціювала зміну правил після інциденту з українською фехтувальницею Ольгою Харлан та її російською суперницею і скасувала обов'язкове рукостискання після закінчення поєдинків, пише італійське видання La Reppublica.

"На конференції, яка санкціонувала мир між Харлан і федерацією, FIE оголосила, що інцидент у четвер навіть змінить правила фехтування. Традиційне рукостискання наприкінці поєдинку буде негайно замінено привітанням на відстані, що дасть змогу українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони змагаються в нейтральному статусі", - йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що інцидент мав багато політичних наслідків, зокрема, жорстку позицію київського уряду та запит з боку італійського уряду на адресу оргкомітету чемпіонату світу.

Як повідомлялося, у четвер в 1/32 фіналу чемпіонату світу з фехтування українка Ольга Харлан перемогла росіянку Анну Смирнову з рахунком 15:7, однак після бою відмовилася потиснути руку суперниці, що, згідно з правилами FIE, вважається відсутністю прояву поваги і карається дискваліфікацією. Росіянка подала скаргу про порушення правил Міжнародної федерації і 50 хвилин відмовлялася йти з доріжки, чекаючи на рішення комітету. Спочатку FIE відхилила протест росіянки і дозволила Харлан вийти в наступний раунд, проте пізніше стало відомо про її дискваліфікацію.

У п'ятницю міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт повідомив, що Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував Харлан до участі в Олімпіаді в Парижі 2024 року.