Спорт

12:40 07.06.2023

Українську збірну з футболу очолив Сергій Ребров - УАФ

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Українську збірну з футболу очолив Сергій Ребров - УАФ

Українська асоціація футболу в середу, 7 червня, представила нового головного тренера збірної України.

"Офіційно. Сергій Ребров - головний тренер збірної України", - зазначено в повідомленні УАФ у фейсбуці.

Сергій Ребров - український футболіст, більшу частину кар'єри провів у київському "Динамо" (1992-2000 рр., 2005-2008 рр.), проте свої виступи розпочинав у донецькому "Шахтарі". Також грав за англійські "Тоттенгем" і "Вест Гем". Дев'ятиразовий переможець українського чемпіонату. За національну збірну України зіграв 75 матчів і забив 15 голів.

Ребров є другим бомбардиром в історії чемпіонатів України (після Максима Шацьких), а також став першим гравцем, який забив у чемпіонаті України сто голів.

Кар'єру професійного футболіста завершив у 2009 році, після чого зайнявся тренерською роботою. З 16 квітня 2014 року обіймав посаду в.о. головного тренера в київському "Динамо", а з 18 травня 2014 року до 31 травня 2017 року - головного тренера "Динамо". Першим виграв Кубок України як гравець і тренер.

 

Теги: #футбол #збірна #ребров

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