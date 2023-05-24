Спорт

17:32 24.05.2023

Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на Кубку Європи з дзюдо

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Учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль на черговому етапі Кубка Європи з дзюдо серед кадетів, який відбувся у Бельсько-Бяла (Польща), вигравши п'ять сутичок поспіль з представницями Німеччини, Чехії та Литви у ваговій категорії до 70 кг. У чемпіонаті взяли участь 781 спортсмен із 34 країн.

Як повідомлялося, на початку травня Анна Олійник-Корнійко стала однією зі 150 юних українських спортсменів, які відправились на тренування у Республіку Кіпр. Вони представляють 6 видів спорту: дзюдо, тхеквондо, футбол, фехтування, художню гімнастику та легку атлетику. 

“Це не перший високий результат, який демонструють учасники проєкту Olympic Dreams на міжнародному рівні. Після першого збору в нас були призерка чемпіонату Європи серед кадетів та призер Кубка Європи серед дорослих. Після другого табору, що проходив у Греції, Анастасія Чижевська стала призеркою чемпіонату Європі серед молоді. Після зимового табору Анна Олійник-Корнійко стала чемпіонкою та бронзовою призеркою кубка Європи серед кадетів. А зараз ми маємо золоту медаль Анни у Польщі”, – зазначив тренер Карен Балаян.

Взимку 2022-2023 років спортсмени з України долучилися до міжнародних змагань з дзюдо Cyprus International Judo Tournament 2023, в яких 8 країн світу були представлені понад 700 учасниками. Тоді результатом турніру стали 30 медалей: 14 з яких золотих, 10 срібних та 6 бронзових.

Проєкт було започатковано у 2022 році благодійним фондом “Майбутнє – дітям” для підтримки олімпійського резерву України та для забезпечення юних спортсменів із постраждалих регіонів України безпечним тренувальним процесом, тренування та змагання відбулися в Ізраїлі, Греції та Кіпрі.

 

Теги: #дзюдо #olympic_dreams

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