Китайський гросмейстер Дін Ліжень став 17-м чемпіоном світу з шахів

Китаєць Дін Ліжень став 17-м за рахунком чемпіоном світу з шахів, обігравши росіянина Яна Нєпомнящего на тай-бреку в матчі за шахову корону, що відбувся в неділю в Астані.

Матч за світову шахову корону стартував 9 квітня. 14 партій із класичним контролем часу завершилися внічию 7:7. Наступні три партії у швидкі шахи також не виявили переможця. Результат поєдинку визначився у четвертому рапіді.

32-річний Нєпомнящий брав участь у матчі як переможець турніру претендентів 2022 року в Мадриді. 30-річний Дін Ліжень посів у ньому друге місце, він замінив норвежця Магнуса Карлсена, який відмовився від гри 16-го чемпіона світу.

Призовий фонд поєдинку в Астані становив 2 млн євро. Переможець отримає 55% суми.