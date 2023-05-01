Спорт

14:57 01.05.2023

Китайський гросмейстер Дін Ліжень став 17-м чемпіоном світу з шахів

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Китайський гросмейстер Дін Ліжень став 17-м чемпіоном світу з шахів

Китаєць Дін Ліжень став 17-м за рахунком чемпіоном світу з шахів, обігравши росіянина Яна Нєпомнящего на тай-бреку в матчі за шахову корону, що відбувся в неділю в Астані.

Матч за світову шахову корону стартував 9 квітня. 14 партій із класичним контролем часу завершилися внічию 7:7. Наступні три партії у швидкі шахи також не виявили переможця. Результат поєдинку визначився у четвертому рапіді.

32-річний Нєпомнящий брав участь у матчі як переможець турніру претендентів 2022 року в Мадриді. 30-річний Дін Ліжень посів у ньому друге місце, він замінив норвежця Магнуса Карлсена, який відмовився від гри 16-го чемпіона світу.

Призовий фонд поєдинку в Астані становив 2 млн євро. Переможець отримає 55% суми.

Теги: #шахи #чемпіонат_світу

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