Збірна України з футболу продовжить участь у відбірковому етапі Євро-2024

Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024, незважаючи на участь у відборі збірної Білорусі, повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

"Національна збірна України продовжить свої офіційні виступи у відборі на чемпіонат Європи-2024. Дякую Міністерству молоді та спорту України за оперативну відповідь і чітке роз'яснення ситуації", - написав він у фейсбуці в понеділок.

Посилаючись на роз'яснення міністерства, він заявив, що рішенням виконкому УЄФА від 27 травня 2022 року команди з України та Білорусі розводитимуть між собою під час жеребкування міжнародних змагань під егідою організації. "В разі виявлення фактів можливих випадків очних зустрічей українських та білоруських футбольних команд, для вирішення питань, повʼязаних із подальшою участю у змаганнях, мають бути задіяні вимоги пункту 1 згаданого наказу Мінмолодьспорту", - наводить Павелко витяг із роз'яснення міністерства.

За його словами, вже у вівторок робоча група представників національної збірної вирушить у Німеччину, щоб проінспектувати місце для проведення навчально-тренувальних зборів команди в червні.

"Також немає жодних перешкод для виступів молодіжної збірної України на Євро-2023. Тож уже в червні чекаємо на яскраві виступи команди Руслана Ротаня на полях Румунії та Грузії", - повідомив він.

Як повідомлялося, 12 квітня Міністерство молоді та спорту України заборонило офіційним делегаціям українських національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, у яких беруть участь спортсмени з РФ або Білорусі.